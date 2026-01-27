Carnaval, esparto y memoria: Águilas se exhibe en Fitur

Águilas acudió este año a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), celebrada del 21 al 25 de enero en Madrid, con una propuesta que apostó por un relato cultural profundamente enraizado en su identidad, con el Carnaval como eje vertebrador y con La Mussona, uno de sus personajes más ancestrales, como hilo simbólico para conectar pasado, presente y proyección turística. La presentación institucional tuvo lugar el viernes 23 de enero en el stand de la Región de Murcia y fue completada, un día después, por una vistosa representación del carnaval que atrajo la atención de numerosos visitantes.

El acto institucional estuvo encabezado por el alcalde de Águilas, Cristóbal Casado, y el concejal de Turismo, José Antonio Consentino. Ambos contextualizaron la propuesta del municipio poniendo el acento en el valor singular del Carnaval de Águilas, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional en 2015, y en la oportunidad de ofrecer al visitante una mirada diferente y complementaria sobre esta celebración. Esa «otra perspectiva» tuvo nombre propio: La Mussona, figura que encarna la dualidad entre el hombre y la bestia y que remite a un tiempo en el que la fiesta estaba íntimamente ligada a las condiciones materiales y sociales de la localidad.

Enrique Soler

La escenografía del acto reforzó ese discurso. En primer lugar, se proyectó un vídeo que recorría los orígenes del personaje, su evolución y su significado dentro del carnaval. Al finalizar la proyección, La Mussona apareció en escena acompañada de su domador, recreando la tensión simbólica entre lo instintivo y lo civilizado que caracteriza a este personaje. En un lateral del escenario, un espartero trabajaba el esparto en directo, subrayando visualmente la conexión entre la tradición carnavalesca y una actividad económica que marcó durante décadas la vida de Águilas.

Durante la presentación se puso de relieve que La Mussona, «tradicionalmente vestida con estopas, es un símbolo vivo de la importancia que tuvo la industria del esparto a principios del siglo XX», en palabras del alcalde. En aquella época, añadió el regidor durante la presentación, «Águilas contaba con numerosos talleres de manufactura de esparto, y gran parte de su población trabajaba en esta industria que fue pilar fundamental para su desarrollo».

El esparto, parte del Carnaval

Sin embargo, según destacó José Antonio Cosentino, «el esparto no solo fue un recurso económico, sino también una materia prima que, en el espíritu ingenioso de los aguileños, se convirtió en parte esencial del carnaval». «Utilizando materiales que tenían a mano en aquel momento, los habitantes creaban disfraces divertidos con este material, una costumbre que ha perdurado generaciones y que hoy en día sigue viva gracias a los artesanos del esparto. Estos expertos mantienen viva la cultura mediante talleres dirigidos a las nuevas generaciones, transmitiendo el conocimiento y el aprecio por esta artesanía tan arraigada en el alma de Águilas».

En ese contexto se destacó también la labor del Museo y Centro de Difusión del Esparto, ubicado en el Molino de Sagrera, así como las visitas teatralizadas que se desarrollan en este espacio. «Una experiencia única para descubrir la magia y la importancia de esta técnica artesanal que ha definido la identidad de la ciudad. Estos encuentros permiten apreciar el legado cultural del esparto y su huella imborrable en la historia y el carácter de Águilas», subrayó el edil de Turismo.

Multitudinaria representación

Si la jornada del viernes sirvió para explicar y contextualizar, el sábado 24 de enero fue el turno de la celebración en estado puro. El Carnaval de Águilas se trasladó a Fitur con una representación en la que participaron peñas, personajes emblemáticos y el ballet oficial. Sobre el escenario se recrearon algunos de los momentos más reconocibles de la fiesta, como el Pregón de la Musa, la simbólica batalla entre Don Carnal y Doña Cuaresma o la esperada suelta de La Mussona, congregando a un numeroso público.

Sobre el escenario se recrearon algunos de los momentos más reconocibles de la fiesta, congregando a un público numeroso. / Fernando Mula

Reconocimientos

La presencia de Águilas en Fitur se completó con varios reconocimientos institucionales que refuerzan su apuesta por un modelo turístico sostenible e innovador. El Ayuntamiento recogió las distinciones de sostenibilidad otorgadas a las playas de Calarreona, Poniente, Colonia, Levante, Delicias y Calabardina, así como a la Oficina de Turismo, un reconocimiento al trabajo técnico y continuado de los profesionales municipales. Además, el concejal de Turismo recibió el distintivo de Destino Turístico Inteligente (DTI), concedido por Segittur, que acredita el compromiso del municipio con la innovación, la tecnología, la sostenibilidad y la accesibilidad.