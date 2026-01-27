Caravaca de la Cruz refuerza en Fitur su modelo turístico sostenible, rural y con identidad propia

Caravaca de la Cruz volvió a posicionarse como un destino clave en la 46ª edición de la Feria Internacional del Turismo (Fitur), el mayor escaparate turístico del mundo, con una presencia marcada por la sostenibilidad, la desestacionalización y la puesta en valor del territorio y su identidad cultural. El Ayuntamiento caravaqueño presentó en Madrid una estrategia renovada que suma nuevos productos turísticos a una oferta ya consolidada, con especial atención al turismo rural, la cultura, la gastronomía y las experiencias auténticas.

Asimismo, José Francisco García señaló “que Fitur es una oportunidad estratégica para mostrar el modelo turístico que estamos construyendo en Caravaca, basado en la sostenibilidad, la calidad y la diversificación de la oferta, con el objetivo de generar oportunidades de desarrollo y empleo en todo el término municipal”. En este sentido, destacó que “apostar por el turismo rural, por la gastronomía y por nuestras tradiciones es apostar por un crecimiento equilibrado, capaz de combatir la estacionalidad y reforzar la identidad del destino”.

Caravaca Rural: identidad local e impacto sostenible

El Ayuntamiento ha apostado en esta edición de Fitur por el lanzamiento de una campaña de promoción centrada en el turismo rural, una tipología en la que el municipio destaca de manera especial al concentrar uno de los mayores números de alojamientos de estas características en la Región.

Esta campaña se enmarca dentro de un proyecto estratégico de mayor alcance, desarrollado a lo largo de los últimos meses, que ha dado como principal resultado la creación de la Asociación de Alojamientos ‘Caravaca Rural’. De forma paralela, se ha trabajado en el diseño de una identidad visual propia y en la consolidación de una presencia digital sólida para esta nueva asociación, sentando las bases de una marca reconocible y coherente.

El alcalde presentó la campaña promocional junto a representantes de la Asociación de Alojamientos ‘Caravaca Rural’ y destacó que se trata de un desarrollo basado en la calidad y el respeto por el entorno.

Entre las acciones más destacadas se encuentra la creación de la página web www.caravacadestinorural.com, una plataforma que agrupa a los alojamientos asociados, repartidos por todo el término municipal, con especial presencia en las pedanías. Este portal se convierte en una herramienta clave para la promoción conjunta del destino, facilitando al visitante el acceso a una oferta rural diversa, estructurada y de calidad.

Asimismo, se ha diseñado una campaña promocional específica que se estrenó coincidiendo con Fitur y que tuvo difusión tanto en redes sociales como en medios de comunicación tradicionales —prensa, radio y televisión—, con el objetivo de reforzar la visibilidad del destino y posicionar a Caravaca como referente en turismo rural y de interior.

La Asociación ‘Caravaca Rural’, creada para fortalecer e impulsar el sector del alojamiento rural en el municipio, se fundamenta en la colaboración directa con los propietarios de casas rurales. Esta red empresarial no solo contribuye a mejorar y ordenar la oferta turística local, sino que también fomenta la cooperación entre los distintos agentes del sector, promoviendo un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad, la calidad y el respeto por el entorno.

El proyecto ha tenido, además, un impacto significativo en la sensibilización y concienciación en materia de turismo sostenible y ecoturismo, garantizando que las empresas y emprendedores participantes integren buenas prácticas ambientales y criterios de sostenibilidad en sus modelos de gestión.

Caballos del Vino

Asimismo, el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, en colaboración con el Museo del Traje, museo estatal dependiente del Ministerio de Cultura, organizó en Fitur una muestra temporal dedicada al bordado artesanal en seda y oro del festejo de los Caballos del Vino, que se pudo visitar desde el jueves 22 de enero hasta el domingo 25 de enero.

La muestra estuvo compuesta por la réplica de un caballo enjaezado con las ricas y singulares vestiduras que lucen los Caballos del Vino cada 2 de mayo, así como por la presencia de bordadores y bordadoras que realizarán demostraciones en vivo de este minucioso trabajo artesanal. Además, se incorporaron gafas de realidad inmersiva que permitieron al visitante vivir virtualmente el festejo en la calle y observar los bordados en movimiento y dentro de su contexto original, ofreciendo una experiencia innovadora que combina tradición y nuevas tecnologías.

El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, que estuvo acompañado por la directora del museo, Elena López de Hierro, señaló que “esta muestra es una nueva oportunidad para proyectar a nivel nacional e internacional esta manifestación Patrimonio Cultural de la Humanidad, que es una de nuestras señas de identidad más reconocibles, poniendo en valor el trabajo artesanal, la creatividad y el saber hacer de una comunidad que mantiene viva una tradición única en el mundo”. El hermano mayor de la Cofradía de la Vera Cruz también estuvo presente junto a representes del mundo festero.

Los bordados de los Caballos del Vino estuvieron también presentes durante el fin de semana en el stand de la Región de Murcia, coincidiendo con la apertura de la feria al público general, ampliando así su visibilidad dentro del principal escaparate turístico del mundo.

Comarca Gastronómica Tierras de la Vera Cruz

Por otro lado, la Comarca del Noroeste volvió a presentarse unida en la principal feria de turismo internacional, consolidando una estrategia común de promoción territorial. Si en la pasada edición de Fitur se dio a conocer la nueva marca turística conjunta ‘Tierras de la Vera Cruz’, este año se ha dado un paso más en su desarrollo y posicionamiento, poniendo en valor el territorio a través de uno de sus principales elementos identitarios: la gastronomía.

Así pues, en Fitur 2026 se presentó el proyecto Comarca Gastronómica Tierras de la Vera Cruz, una iniciativa conjunta impulsada por los municipios de Bullas, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Moratalla y Mula. Se trata de un proyecto compartido que refuerza la colaboración entre ayuntamientos y agentes del territorio, consolidando una visión comarcal del desarrollo turístico.

La iniciativa plantea la gastronomía como eje vertebrador de identidad, desarrollo y promoción turística, construyendo un relato común que conecta producto local, paisaje, cultura y personas. Desde esta perspectiva, la cocina y los alimentos del territorio se convierten en un elemento narrativo capaz de explicar la comarca, su historia y su forma de vida.

De este modo, Tierras de la Vera Cruz se presenta como una comarca que se cuenta desde la mesa, con una identidad construida a fuego lento, basada en la autenticidad, la calidad del producto y el saber hacer de sus gentes, y con una clara ambición de posicionamiento a nivel nacional.

La denominación ‘Tierras de la Vera Cruz’ es la marca turística consensuada por los ayuntamientos que integran la comarca del Noroeste de la Región de Murcia, concebida para identificar de manera unitaria al territorio y poner en valor su riqueza patrimonial, cultural, natural y gastronómica.