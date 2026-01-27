Blanca inicia la ampliación del colegio Antonio Molina con una inversión de más de 3 millones

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, presidió este lunes el acto de colocación de la primera piedra de la ampliación del Colegio Antonio Molina, en el municipio de Blanca, acompañado por el alcalde, Pablo Cano. Las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de 12 meses, permitirán ampliar y modernizar las instalaciones de este centro educativo con el objetivo de dar respuesta a la creciente demanda de plazas.

La actuación contará con una inversión superior a los 3 millones de euros, financiados con fondos propios de la Comunidad Autónoma, y consistirá en la construcción de un nuevo pabellón que albergará seis aulas de Educación Infantil, además de comedor y gimnasio. Está previsto que el nuevo edificio pueda entrar en funcionamiento el próximo curso, lo que permitirá reorganizar los espacios existentes y destinar las actuales aulas de Infantil a Educación Primaria, mejorando así la funcionalidad del centro.

Un colegio del siglo XXI

Durante el acto, López Miras destacó que la ampliación convertirá el colegio en "una infraestructura más moderna, accesible, energéticamente eficiente y sostenible", con 1.550 metros cuadrados adicionales, lo que, a su juicio, permitirá contar con "un centro educativo del siglo XXI, tal y como demandaba Blanca".

El jefe del Ejecutivo regional calificó la jornada de “emotiva” y subrayó que la colocación de la primera piedra supone el cumplimiento de un compromiso adquirido con los vecinos del municipio. Asimismo, avanzó que el Gobierno regional continuará invirtiendo en la ampliación, modernización y mejora de las infraestructuras educativas en toda la Región de Murcia.

Fernando López Miras, junto al alcalde de Blanca, Pablo Cano, conocen las características del futuro pabellón del Colegio Antonio Molina González de Blanc / car

López Miras puso también en valor el trabajo conjunto de la comunidad educativa (familias, profesorado, Ayuntamiento y Gobierno regional) y defendió la importancia de la colaboración institucional y social para sacar adelante proyectos de este tipo.

Actualmente, el Colegio Antonio Molina cuenta con dos líneas completas de Infantil y Primaria, con cinco aulas de Infantil, 13 de Primaria y seis aulas de menor tamaño destinadas a desdobles. La ampliación responde a una demanda histórica del municipio, motivada por la elevada ocupación que viene registrando el centro en los últimos cursos. El colegio celebró el pasado mes su 75 aniversario.

Mejora de la red educativa regional

En el marco del plan de mejora de las infraestructuras educativas, el presidente regional anunció que su Ejecutivo tiene previstas cerca de 50 actuaciones en centros educativos de la Región para dar respuesta a las necesidades de alumnado, familias y docentes.

Este compromiso se tradujo el pasado año en una inversión de 34 millones de euros para la construcción y ampliación de grandes infraestructuras educativas, como los nuevos colegios de La Aljorra (Cartagena) y Sagrado Corazón (Librilla), así como ampliaciones en centros de Lorca, Cartagena, Los Alcázares y San Javier, entre otros municipios.

En 2025 la Comunidad destinó 34 millones de euros a la construcción y ampliación de grandes infraestructuras educativas

Además, la Comunidad ha licitado recientemente la redacción del proyecto para la ampliación del Colegio Los Pinos de San Pedro del Pinatar, con una inversión prevista de 2 millones de euros, y la ampliación del Colegio Maspalomas, en el mismo municipio, con un presupuesto de 521.000 euros. Próximamente, también se adjudicarán las obras de ampliación del Colegio Virgen de la Vega de Cobatillas (Murcia), con una inversión superior a 1,3 millones de euros.

Noticias relacionadas

A estas actuaciones se suman los trabajos en marcha para la construcción del nuevo colegio Bienvenido Conejero de Los Alcázares y las ampliaciones de los institutos Menárguez Costa (Los Alcázares) y Manuel Tárraga Escribano (San Pedro del Pinatar), con el objetivo de dar una solución estructural a la demanda educativa en el entorno del Mar Menor.