El Ayuntamiento de Caravaca insta al consenso regional para sacar adelante las medidas en materia de vivienda

El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha aprobado una moción en la que se insta a los grupos políticos representados en la Asamblea Regional de Murcia a alcanzar un consenso que permita sacar adelante el nuevo decreto en materia de vivienda y ordenación urbanística.

La moción del Grupo Municipal Popular defiende que se debe dar una respuesta conjunta, urgente y eficaz a través del nuevo decreto en materia de vivienda y ordenación urbanística

El alcalde, José Francisco García, ha subrayado que “el problema del acceso a la vivienda no es ajeno a la Región ni a nuestro municipio y es fundamental el consenso de los grupos políticos regionales para dar una respuesta urgente y eficaz”. En este sentido, ha expresado que está previsto se presente en la Asamblea Regional un nuevo decreto para su debate y aprobación, señalando que “su puesta en marcha debe producirse lo antes posible para dar respuesta a una situación de emergencia residencial que afecta especialmente a jóvenes y rentas medias”.

La moción aprobada también insta al Gobierno de España a que apruebe con urgencia el Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, así como a dar traslado de este acuerdo tanto a los grupos parlamentarios regionales como al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La iniciativa, presentada por el Grupo Municipal Popular, salió adelante con la abstención de los grupos de la oposición.

Toma de posesión

La sesión plenaria comenzó con la toma de posesión de Rosa María López Martínez como concejal del equipo de Gobierno, ocupando la vacante de José Santiago Villa. Rosa López asumirá las delegaciones de Empresa y Fondos Europeos, mientras que las competencias de Turismo pasan a ser desempeñadas por Ana Belén Martínez, que las suma a las áreas de Recursos Humanos, Empleo, Comercio, Medio Ambiente y Protección Animal.

En el Pleno correspondiente al mes de enero también quedó aprobado el recurso de reposición y la orden de continuidad del contrato de gestión, mediante concesión, del servicio de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración de aguas residuales. Este punto contó con el respaldo del equipo de Gobierno y la abstención de los concejales del PSOE y VOX.

Asimismo, se aprobó por unanimidad la modificación de los estatutos de la Asociación Murciana de Municipios del Camino de la Vera Cruz, de la que forma parte Caravaca de la Cruz junto a Yecla, Jumilla, Cieza, Calasparra y Moratalla. La modificación reduce el mandato de los órganos de gobierno de cuatro a dos años, con el objetivo de favorecer una mayor rotación y dinamización en el funcionamiento de la asociación.

Sesión plenaria correspondiente al mes de enero en Caravaca / La Opinión

Mociones

En el apartado de mociones, también salió adelante la propuesta del Grupo Municipal Socialista para solicitar medidas de protección y apoyo a las familias monoparentales. El acuerdo insta al Congreso de los Diputados y al Senado a la tramitación urgente del Proyecto de Ley de Familias, así como a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a promover beneficios y ventajas para las familias con título de familia monoparental, equiparables a los de las familias numerosas. Además, se acordó que el equipo de Gobierno municipal realice un estudio de medidas de apoyo que puedan implantarse de forma inmediata en el municipio, con la presentación de un informe en el plazo de tres meses. El punto contó con el respaldo del PP y PSOE y la abstención de VOX.

En la sesión de enero también quedó aprobada una moción del Grupo Municipal Socialista para el reforzar el apoyo nacional, autonómico y local a las familias monoparentales

La sesión finalizó con el turno de ruegos formulados por el Grupo Municipal Socialista, correspondientes a los meses de diciembre y enero, en los que se abordaron cuestiones relacionadas con la mejora de la seguridad vial, el mantenimiento de espacios públicos, la limpieza de aparcamientos y diversas demandas vecinales en distintos puntos del municipio.