El Ayuntamiento de Archena presenta una querella criminal contra el exdirector de la Escuela Infantil ‘Colorines’

El Ayuntamiento de Archena presentó el pasado viernes , día 23 de enero, una querella criminal por calumnias, injurias graves con publicidad y delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos contra Francisco Atenza Molina, exdirector de la Escuela Infantil Municipal ‘Colorines’, ante el Juzgado de Instrucción de Molina de Segura con el objetivo de salvaguardar el buen nombre de la institución municipal y defender los intereses generales del Ayuntamiento.

El anuncio lo ha hecho público la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, que presidió ayer un Pleno Extraordinario, para debatir sobre el cese del que fuera director de la Escuela Infantil Municipal ‘Colorines’ hasta el pasado mes de diciembre y la nueva gestión del centro, entre otras cuestiones.

Cabe señalar que, tras su cese como director del centro educativo infantil el querellado difundió de forma reiterada en redes sociales mensajes y vídeos en los que atribuía a la alcaldesa y a miembros del equipo de gobierno municipal la comisión de graves delitos y supuestas irregularidades en la gestión de fondos públicos y subvenciones europeas, así como prácticas de nepotismo en nombramientos de personal.

Dichas manifestaciones, realizadas con amplia difusión pública, carecen de respaldo objetivo y han sido desmentidas por la documentación administrativa y los informes de los órganos municipales competentes. Asimismo, se vertieron expresiones de carácter injurioso y denigratorio hacia trabajadoras del centro, generando un clima laboral perjudicial.

Con posterioridad a su cese, se detectó la desaparición o destrucción de diversa documentación administrativa relevante, circunstancia actualmente bajo investigación pericial, un acto que el Código Penal (art. 413) tipifica como delito.

El conjunto de estas actuaciones ha ocasionado un grave perjuicio al honor y la reputación de las personas afectadas y a la imagen institucional del Ayuntamiento, motivando la interposición de las correspondientes acciones judiciales para su esclarecimiento.

Defensa del cese del exdirector Escuela Infantil Municipal 'Colorines'

Durante la sesión plenaria, el concejal de Recursos Humanos, Anselmo Campuzano, ha defendido que el cese responde a una decisión organizativa, legal y plenamente justificada, adoptada tras más de 30 años en el cargo, y ha añadido que Francisco Atenza sigue en su puesto de maestro de educación infantil.

En este punto, ha subrayado que “toda la documentación relativa a las subvenciones mencionadas por el querellado obra en la querella y se encuentra debidamente abonada y plenamente justificada ante los organismos competentes”.

Por otra parte, y tras la moción presentada por el PSOE local donde se pedían explicaciones sobre el cese del exdirector, el concejal de Recursos Humanos, defendió la legalidad y necesidad del citado cese recordando que se trata de un puesto de libre designación. Al hilo, ha explicado su significado, “se trata de una responsabilidad de confianza que no genera derecho a permanencia, no constituye una plaza en propiedad ni se consolida con el paso del tiempo. Su desempeño no depende de haber superado una oposición específica para el cargo y puede cesar cuando así lo determine la administración competente”.

Asimismo, puso en valor la trayectoria, formación y experiencia del nuevo equipo directivo, “integrado por profesionales con una amplia y contrastada carrera en el centro”, desgranando los curriculum vitae de cada uno de ellos.

El concejal reprochó al PSOE local haber optado por “amplificar una única versión de los hechos, en lugar de escuchar al conjunto del equipo educativo y del personal laboral del centro, que ha manifestado situaciones de presión y malestar prolongadas en el tiempo”. Criticó que, pese a conocer estos testimonios, el PSOE e IU de Archena hayan mantenido una actitud de confrontación sin interesarse por la realidad del centro ni por la opinión de las trabajadoras afectadas. Asimismo, cuestionó la falta de contacto directo de estos grupos de la oposición con la escuela infantil y defendió la legitimidad del cese del anterior director y la valía del nuevo equipo designado. “Ni siquiera han hablado con las maestras, solo están haciendo ruido político”, les recriminó.

También explicó que la cronología de los hechos fue clara, en primer lugar, se analizó la situación del centro y se detectó la necesidad de un cambio para reforzar su funcionamiento; posteriormente, se valoraron los informes técnicos y jurídicos que avalaban el cese, garantizando en todo momento la continuidad del afectado en su puesto de maestro, sin que se tratara de un despido; y finalmente se adoptó una decisión documentada, no arbitraria y ajustada a la legalidad. Tras escuchar al equipo educativo y constatar la mejora del clima laboral, la Junta de Gobierno reafirmó que a decisión fue legal, legítima y necesaria, por lo que Campuzano concluyó que “no se va a pedir perdón por haber hecho lo correcto”, en el ejercicio de una gestión responsable orientada a mejorar los servicios públicos