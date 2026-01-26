Torre Pacheco pone en valor su identidad agrícola y cultural
El municipio refuerza su proyección exhibiendo en Fitur la Semana Internacional del Melón y el Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro
Torre Pacheco refuerza su proyección nacional e internacional con dos de sus eventos más representativos: la Semana Internacional del Melón (SIM) y el Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro, dos citas que subrayan la riqueza agrícola, cultural y turística del municipio.
La Semana Internacional del Melón
La Semana Internacional del Melón se ha consolidado como un encuentro imprescindible para el sector hortofrutícola, convirtiéndose en un espacio donde se reconoce y visibiliza el trabajo de los agricultores de Torre Pacheco y la calidad del melón que producen.
Del 1 al 4 de julio, la SIM reúne a productores, expertos, empresas del sector y público general en un completo programa que incluye catas, jornadas gastronómicas, encuentros profesionales, ponencias técnicas, actividades culturales y propuestas de ocio.
Este evento impulsa la innovación agrícola, fomenta el intercambio de conocimiento y posiciona el melón de Torre Pacheco como un producto de referencia nacional e internacional. Además, refuerza la identidad del municipio como un territorio comprometido con la tradición agrícola, la innovación y la excelencia.
Lo Ferro Flamenco
El Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro, declarado de Interés Turístico Regional, es uno de los certámenes flamencos más prestigiosos de España. Desde hace más de 45 años, el festival atrae a grandes figuras del flamenco y a jóvenes talentos que compiten por su máximo galardón, el Melón de Oro, uno de los premios más valorados del festival.
Lo Ferro destaca por su triple estructura, que permite mantener vivo el flamenco durante todo el año:
- El Festival de Lo Ferro, que se celebra del 20 al 26 julio.
- Las Galas Flamencas de Invierno, que acercan el arte jondo a distintos escenarios de la Región de Murcia.
- El Proyecto Flamenco Solidario, mediante el cual se organizan galas benéficas cuyo importe íntegro se destina a entidades sociales y ONG.
El festival ha contribuido a la creación de un palo propio, la ferreña, inspirado en los cantes levantinos y reconocido dentro del repertorio flamenco.
Además de su impacto artístico y cultural, Lo Ferro genera un importante efecto turístico y económico en Torre Pacheco, atrayendo visitantes, medios de comunicación y amantes del flamenco de distintos países.
Tanto la Semana Internacional del Melón como el Festival de Lo Ferro no solo celebran la tradición y la identidad local, sino que también proyectan a Torre Pacheco como un territorio dinámico, comprometido con su patrimonio agrícola y cultural y abierto al mundo.
Ambos eventos refuerzan el orgullo del municipio, dinamizan la economía y consolidan a Torre Pacheco como un destino de referencia en los ámbitos gastronómico, agrícola y artístico.
