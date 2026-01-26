Santomera presenta su modelo turístico basado en eventos, deporte, tradición y naturaleza

El municipio de Santomera se presenta en Fitur 2026 consolidando su marca de ‘Capital de la Alegría’, un concepto que sintetiza una forma de vivir y compartir el municipio a través de la cultura, el deporte, las tradiciones y el contacto con el medio natural. Una identidad que se apoya en un ambicioso calendario de eventos durante todo el año, la puesta en valor del patrimonio histórico y natural y una clara apuesta por la calidad y la sostenibilidad turística.

Enrique Soler

Grandes citas de 2026

Durante 2026, Santomera será escenario de una intensa programación que reforzará su proyección exterior y contribuirá a dinamizar la economía local. Entre los hitos más destacados figura, por primera vez, la llegada final de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia, que se celebrará el próximo 14 de febrero y será retransmitida en directo a más de 200 países, con la participación de los principales equipos del ciclismo internacional.

Música y festivales

La música tendrá asimismo un papel protagonista, con la incorporación de nuevos festivales pensados para todos los públicos. Destaca un gran evento de reggaetón dirigido a los más jóvenes, que se celebrará el 13 de junio y contará con Yung Beef y DJ Alex Martini como cabeza de cartel, al que se suman el concierto de Camela, previsto para el 20 de junio, y la actuación de la Orquesta Panorama el 22 de mayo.

Actos institucionales

En el ámbito institucional y festivo, Santomera será este año municipio invitado en las fiestas de la Bruja de Alcantarilla y acogerá en el mes de mayo una jura de bandera para personal civil organizada junto a la Armada Española.

Desestacionalización y eventos consolidados

Toda esta oferta responde a un objetivo claro: desestacionalizar el turismo y atraer visitantes durante todo el año, reforzando la imagen de Santomera como un municipio dinámico, atractivo y acogedor. A ello se suman eventos de gran proyección celebrados en los últimos años, como la Llegada de la Sardina o la llegada del fuego sagrado de Carthagineses y Romanos, así como la actividad constante de los clubes deportivos locales y la consolidación de pruebas como la Carrera Popular o la Lemon Trail, que ha alcanzado ya su décima edición.

Fiestas y tradiciones

Las tradiciones siguen siendo uno de los principales atractivos turísticos, con las fiestas de Moros y Cristianos —declaradas de Interés Turístico Regional— y las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, que incluyen propuestas tan singulares como una ruta gastronómica, el Bando de la Huerta y su multitudinario desfile de carrozas, SanFestival o SanVino, que el pasado año batió récords de consumiciones y asistencia.

Agenda cultural anual

El calendario anual se completa con celebraciones como la Semana Santa, las fiestas patronales de El Siscar y La Matanza, las fiestas de San Luis, los actos en honor al Cristo del Calvario o la Feria del Rocío en la Orilla del Azarbe, junto a una amplia programación cultural con iniciativas como la Feria del Libro, la Feria Científica, la Semana de la Salud, el Festival de Folklore, las Jornadas de Patrimonio, el Certamen de Pintura Rápida, el Certamen Nacional de Charangas o el Certamen de Teatro Amateur, que arranca este mes de febrero y se suma a la actividad habitual del Teatro de El Siscar.

Turismo religioso y rutas

El turismo religioso constituye otra de las líneas estratégicas, con la puesta en marcha del proyecto ‘Camino de Esperanza’, vinculado a la figura de la Beata Madre Esperanza y subvencionado por la Dirección General de Competitividad y Calidad Turística. A esta iniciativa se añade la inauguración de ‘Cruce de Veredas’, un conjunto de itinerarios que conectan espacios de valor histórico, etnográfico y ambiental, fomentando el paseo, el deporte y la interpretación del paisaje, cuya primera fase ya ha permitido acondicionar rutas en el entorno urbano y mejorar su accesibilidad.

Patrimonio natural y arqueológico

El patrimonio natural y arqueológico ocupa un lugar destacado en esta estrategia. En 2026 se impulsará un carril bici en el entorno del barrio de la Mota, conectándolo con la Sierra de Orihuela y la zona deportiva, además del acondicionamiento de las márgenes de la N-340, facilitando el acceso a enclaves como la Sierra del Tío Jaro o el poblado íbero de Balumba. A ello se suma la licitación del albergue del embalse de Santomera y las gestiones para la adquisición de las sierras de Balumba y el Tío Jaro, con el objetivo de crear montes públicos y desarrollar proyectos ambientales y arqueológicos.

Calidad turística y planificación

Santomera avanza también en la mejora de la calidad turística con su incorporación al Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (Sicted), reafirmando el compromiso municipal con el tejido empresarial local y con un modelo turístico más profesional, sostenible y ligado a la identidad del municipio.

Asimismo, el Ayuntamiento ha finalizado la elaboración del Plan de Turismo Sostenible, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que sienta las bases para posicionar el turismo ecológico de interior como un nuevo motor económico, poniendo en valor la huerta, el paisaje y las tradiciones locales.

Cierre promocional

Como colofón a su presencia en Fitur, Santomera ha presentado un nuevo vídeo promocional que recorre su historia, fiestas y carácter, acompañado por la canción Sabor a limón, compuesta por Ángel Pérez Montesinos, integrante de la charanga Los Parrandos y ganador de diversos certámenes musicales a nivel nacional. Un audiovisual que refuerza el mensaje con el que Santomera se proyecta al exterior: un destino auténtico, cercano y lleno de felicidad.