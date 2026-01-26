El parque infantil de Apolonia, en Lorca, llevará el nombre de uno de sus impulsores

El parque infantil del barrio de Apolonia llevará el nombre de uno de sus vecinos más conocidos, Alfonso Marín Pérez de Tudela, como aprobaba por unanimidad el Pleno municipal en su sesión de este lunes. De esta forma, se atendía la petición realizada por la Asociación de Vecinos de Apolonia, que pedía un homenaje para quien contribuyó de forma decidida a la creación no solo de este barrio, sino de infraestructuras en torno al Acuartelamiento Mallorca n.º 13 y la construcción de las canalizaciones de agua para el abastecimiento.

"Fue un vecino muy implicado en la vida del barrio que lleva el nombre de su madre, Apolonia, también muy conocida. Su compromiso fue de tal importancia que cedió parte de sus propiedades al entonces Ministerio del Ejército, hoy Ministerio de Defensa, para la construcción de viviendas para alojar a los suboficiales destinados en el Regimiento de Infantería Mallorca n.º 13, lo que tuvo como consecuencia que se le otorgase la Medalla al Mérito Militar con distintivo blanco", explicaba el alcalde, Fulgencio Gil.

Fulgencio Gil daba cuenta del homenaje antes del Pleno de enero. / L.O.

No obstante, esta no fue su única acción para impulsar el barrio, pues cedió los terrenos necesarios a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla para la construcción de las canalizaciones de agua para el abastecimiento del barrio de Apolonia y de la ciudad; además de vender a plazos parcelas a sus vecinos para que pudieran construir casas en la zona.

De justicia

El alcalde insistía en la necesidad de homenajear a lorquinos que contribuyeron al engrandecimiento del municipio. "Era de justicia que el parque infantil del barrio de Apolonia llevase su nombre. Este homenaje permitirá a las generaciones venideras conocer a un vecino ilustre y con él, a toda una familia que ha luchado siempre por este barrio. Se trata de una familia que ha logrado poner en el mapa no solo local, sino regional, la gastronomía lorquina a través de un establecimiento que pervive después de cinco generaciones, algo poco usual", señalaba el primer edil.