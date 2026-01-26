La financiación autonómica acapara el Pleno de enero en el Ayuntamiento de Lorca

Tensa sesión en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Lorca durante la sesión ordinaria del mes de enero. Una sesión en la que el punto 10 del orden del día, la propuesta del Partido Socialista "para solicitar al gobierno regional que apoye la implantación del nuevo modelo de financiación autonómica" acaparaba todas las miradas y gran parte de las intervenciones más extensas.

El propio alcalde, Fulgencio Gil, en nombre del Gobierno del municipio, expresaba: "sorprende el interés del Partido Socialista de Lorca, de la señora Casalduero, porque apoyemos una negociación bilateral de su líder, el presidente Sánchez, con un delincuente a cambio de favores políticos en vez de exigir la financiación justa para Murcia"; una postura que quedaba refrendada por el rechazo de la moción socialista por 15 votos en contra (PP y Vox) y 9 a favor (PSOE e IU).

"Perjudica a Murcia, privilegia al separatismo, rompe la igualdad entre españoles, y dinamita el sistema de derechos y deberes que consagra la Constitución Española" ampliaba Gil Jódar, que aprovechaba para reclamar "un sistema de financiación autonómico justo para todos los españoles, donde los recursos de todos se repartan entre todos"; así como la revisión del sistema de financiación de las corporaciones locales. "La señora Casalduero debería decir no al actual modelo de financiación autonómica que ha firmado a escondidas Sánchez con un delincuente", apostillaba el regidor.

Por su parte, desde Vox Lorca coincidían con las manifestaciones del alcalde, expresando que el nuevo modelo de financiación "no ha generado consenso ni siquiera entre comunidades autónomas gobernadas por el propio Partido Socialista" un hecho que a Juicio de José Martínez, edil de la formación, evidencia "la falta de justicia y equilibrio de la propuesta".

"España no puede funcionar a base de concesiones permanentes a minorías radicales que buscan debilitarla", sentenciaba Martínez García, que acusaba al PSOE de tratar de presionar a las diferentes autonomías a través de una "oleada" de mociones similares a la presentada por la Agrupación Socialista lorquina en los Ayuntamientos de todo el país.

73 millones más

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Casalduero, culpaba a los partidos de derecha de negar "73 millones de euros para Lorca rechazando la propuesta de la nueva financiación autonómica", cantidad que correspondería a la Ciudad con el aumento del 20% de los fondos destinados a la Región de Murcia desde las arcas estatales.

"Es un error que saldrá muy caro, no a ustedes, si no a la ciudadanía de la Región de Murcia y eso es lo realmente triste. Niegan la financiación con la que sería posible construir un segundo hospital en Lorca, el centro de Salud del Barrio, reducir las listas de espera o remodelar vías imprescindibles como calle Portijico, camino Viejo del Puerto, la carretera que une La Campana y Almendricos, o multitud de carreteras y caminos en todo el término municipal", ampliaba la también secretaria general de la formación, que terminaba situando a la Región como la Comunidad "más beneficiada de todo el país" con el nuevo Sistema de Financiación Autonómica.

En otro orden de cosas, durante la sesión todos los partidos votaban a favor de la propuesta socialista destinada a construir una nueva Escuela Infantil en la diputación de Purias "ante la demanda generada por el crecimiento demográfico" y con el objetivo de "facilitar la conciliación".