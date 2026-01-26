Cehegín acometerá la renovación integral de la calle López Chicheri con una inversión de 264.000 euros

La alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, ha informado de la próxima ejecución del proyecto de renovación de la pavimentación y de las redes de agua y saneamiento de la calle López Chicheri, una actuación que supondrá una inversión total de 264.000 euros y que permitirá mejorar la accesibilidad, los servicios urbanos y la imagen del casco antiguo del municipio.

El proyecto se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España

Esta actuación corresponde a la actuación “Embellecimiento, mejora de accesibilidad y competitividad de cascos antiguos para su explotación turística”. Gestionado por la Mancomunidad de Servicios Turísticos del Noroeste de la Región de Murcia. El proyecto se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, financiado por la Unión Europea mediante los fondos Next Generation EU.

La alcaldesa ha destacado que esta intervención forma parte del compromiso del Ayuntamiento con la mejora continua de las infraestructuras urbanas y la puesta en valor del patrimonio histórico de Cehegín, contribuyendo a un modelo de desarrollo sostenible y a la dinamización turística del municipio.

Los trabajos comenzarán con la demolición del pavimento existente, tanto en calzada como en aceras, y el posterior rebaje del terreno. A continuación, se procederá a la instalación de las nuevas canalizaciones de saneamiento y agua potable. Posteriormente, se ejecutará el extendido y compactado de zahorra artificial en toda la superficie de la calle, la colocación de una base de hormigón armado y, finalmente, la pavimentación con adoquín como acabado final.

Desde el Ayuntamiento se subraya que esta actuación permitirá modernizar las infraestructuras básicas, mejorar la seguridad y accesibilidad de la vía y reforzar el atractivo del casco antiguo como espacio urbano y turístico de referencia.

El Ayuntamiento acerca el reciclaje a los vecinos del casco antiguo con 20 cubre cubos de vidrio

La Concejalía de Medio Ambiente y Obras y Servicios, que dirige José Antonio Zafra, informa sobre la instalación de 20 nuevos cubre cubos en el casco histórico de Cehegín, una medida que facilita el reciclaje de envases de vidrio y acerca los servicios municipales a los vecinos de esta zona.

La iniciativa se realiza en colaboración con Ecovidrio, entidad especializada en la gestión sostenible del reciclaje de envases de vidrio en España, y responde a la necesidad de mejorar la contenerización en zonas de difícil acceso para los camiones de recogida, donde no es posible instalar contenedores convencionales.

Con estos cubre cubos, los residentes del casco antiguo podrán depositar sus envases de vidrio de forma cómoda y cercana a sus hogares, garantizando que todos tengan acceso a un servicio eficiente de reciclaje. Posteriormente, el vidrio será recogido y gestionado por el servicio municipal de recogida selectiva.

Además, se llevará a cabo una campaña de información y sensibilización para que los vecinos conozcan la ubicación de estos nuevos puntos de reciclaje y los beneficios de su correcta utilización.

Desde la Concejalía, se pone en valor esta actuación como una forma de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, fomentar hábitos sostenibles y acercar los servicios públicos al casco histórico de Cehegín.