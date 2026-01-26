Semana Santa
El alcalde de Lorca se fija como objetivo que la Semana Santa esté en la calle "en otras épocas del año"
El primer evento de este tipo sería una Procesión Magna con motivo del Congreso Nacional de Hermandades de 2027, que la ciudad se postula a organizar
"No se trata solo, que ya es mucho del patrimonio religioso, de nuestras imágenes, de los bordados que son auténticas obras de arte, sino también del tesoro patrimonial que se luce dentro del cortejo bíblico. Queremos que todo eso esté a disposición y se pueda visitar en Lorca y en sus calles en otras épocas del año" así lo expresaba este lunes el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, en una comparecencia durante la que repasaba la experiencia de la delegación municipal en la última edición de Fitur.
De esta forma, el Ayuntamiento se marca como objetivo principal a la hora de atraer visitantes que los Desfiles Bíblico-Pasionales se puedan vivir durante todo el año en la Ciudad del Sol; un empeño en el que –de ganarse la candidatura– representará un papel fundamental el Congreso Nacional de Hermandades de 2027 y la Procesión Magna que se incluirá en el programa.
"La opción de que Lorca organice el Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías constituye una oportunidad histórica que nos anima a todos a estar a la altura de este reto. Se trata de una realidad que nos anima a trabajar con los presidentes de todas las cofradías de nuestra Semana Santa junto a sus respectivas Juntas Directivas" ampliaba el regidor, que ponía como ejemplo los múltiples eventos de este tipo celebrados en Andalucía desde hace más de dos décadas.
Capital nacional
"Creo que ha llegado el momento de que Lorca asuma en este sentido el lugar que nos corresponde como capital nacional de la Semana Santa. Y lo digo sin complejos, lo digo con total convencimiento y así se lo he trasladado a los presidentes de nuestros pasos", apuntaba Gil Jódar, que terminaba apuntando: "vamos a ir en bloque, en conjunto y con una candidatura muy sólida porque la Semana Santa de Lorca tiene que trascender, superar hitos y traspasar fronteras. Es el momento de ir más allá con nuestra pasión y nuestra forma de entender la religiosidad. La celebración del congreso de hermandades y cofradías a nivel nacional en Lorca constituye un reto apasionante y una oportunidad que no podemos desaprovechar. Es el momento y creo que ha llegado la hora".
