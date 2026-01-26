Alertan de estallidos sónicos en Lorca a partir del 5 de febrero: ¿Cuál es el motivo?

Las prácticas tácticas militares que desarrollará el Ejército del Aire sobre Lorca desde el lunes al 5 de febrero pueden producir estallidos sónicos cuando los aviones rompan la barrera del sonido.

Los vuelos forman parte del programa de liderazgo táctico para el curso FC-2026-1 de la base aérea de Albacete y en esas fechas está autorizada la realización de vuelos supersónicos.

Desde hace años el Ejército informa al ayuntamiento de Lorcade estos vuelos, porque en las primeras ediciones del curso los ciudadanos se alertaban al confundir las vibraciones generadas por las aeronaves con terremotos.

Los vuelos se producirán en horario de tarde, de lunes a viernes, entre las 15:30 y las 17:30 horas.