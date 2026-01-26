Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler socialPresa TabalaMercados semanales MurciaVivienda en CartagenaCarlos Alcaraz
instagramlinkedin

Alertan de estallidos sónicos en Lorca a partir del 5 de febrero: ¿Cuál es el motivo?

Los vecinos podrán escuchar los estruendos por la tarde

Vista panorámica de la ciudad de Lorca.

Vista panorámica de la ciudad de Lorca. / Daniel Navarro

EFE

Las prácticas tácticas militares que desarrollará el Ejército del Aire sobre Lorca desde el lunes al 5 de febrero pueden producir estallidos sónicos cuando los aviones rompan la barrera del sonido.

Los vuelos forman parte del programa de liderazgo táctico para el curso FC-2026-1 de la base aérea de Albacete y en esas fechas está autorizada la realización de vuelos supersónicos.

Desde hace años el Ejército informa al ayuntamiento de Lorcade estos vuelos, porque en las primeras ediciones del curso los ciudadanos se alertaban al confundir las vibraciones generadas por las aeronaves con terremotos.

Noticias relacionadas y más

Los vuelos se producirán en horario de tarde, de lunes a viernes, entre las 15:30 y las 17:30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents