El patrimonio paisajístico y geológico cobra vida en Calasparra

Calasparra se presenta en Fitur 2026 como un territorio donde la naturaleza, la cultura y la agricultura han convivido históricamente, dando lugar a un paisaje único en el sureste español, modelado por la acción del agua, la geología y el trabajo de hombres y mujeres en torno al cultivo del Arroz de Calasparra, el primer cereal del mundo en obtener la Denominación de Origen Protegida, reconocimiento que en 2026 cumple 40 años.

Enrique Soler

El municipio cuenta con un extraordinario patrimonio geológico y paisajístico, resultado de grandes procesos naturales y de la acción constante de los cuatro ríos que bañan su término municipal, que han configurado un entorno singular en el que conviven vegas fértiles, arrozales de montaña, formaciones geológicas y recursos patrimoniales de gran valor científico y divulgativo.

Entre los elementos más destacados se encuentra el volcán de Cabezo Negro, de gran interés geológico; el Cañón de Almadenes, un impresionante desfiladero fluvial que combina biodiversidad, paisaje y patrimonio cultural, al albergar los ‘Abrigos del Pozo’, un yacimiento rupestre declarado Patrimonio Mundial por la Unesco; así como la Reserva Natural de los Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa, un entorno de alto valor ecológico íntimamente ligado a la cultura del agua y al paisaje agrícola tradicional.

Cañón de Almadenes / Ayuntamiento de Calasparra

Uno de los grandes emblemas turísticos del municipio es el Santuario Virgen de la Esperanza, excavado en una gruta natural y situado en pleno corazón de la Reserva Natural de Cañaverosa. Este enclave aúna espiritualidad, historia y naturaleza, y se ha convertido en un referente del turismo religioso y cultural, estrechamente vinculado al paisaje del río Segura y de las vegas arroceras.

Santuario Virgen de la Esperanza. / Ayuntamiento de Calasparra

Otro de los principales atractivos de Calasparra es la Cueva del Puerto, una joya del turismo subterráneo a nivel internacional. Se trata de una cueva de origen hidrotermal o hipogénico, una tipología muy poco frecuente, con galerías y salas de gran espectacularidad, entre las que destacan dos salas de minerales luminiscentes integradas en la visita turística. Abierta durante todo el año, se ha consolidado como uno de los recursos más visitados del municipio.

Durante la presentación en Fitur, la alcaldesa de Calasparra, Teresa García Sánchez, subrayó que «Calasparra ofrece un modelo turístico diverso y complementario, en el que conviven el turismo de naturaleza, el turismo de aventura, el turismo cultural, el turismo religioso y el turismo gastronómico, todos ellos articulados desde el respeto al territorio y a nuestra identidad».

Según explicó García, «el Arroz de Calasparra es el hilo conductor que nos permite unir paisaje, cultura, patrimonio y gastronomía, y construir una propuesta turística auténtica, basada en la sostenibilidad, la calidad y la puesta en valor de lo que somos y hacia dónde queremos caminar». Un modelo que, añadió, «apuesta por proteger y divulgar nuestro patrimonio natural, cultural y geológico, para compartirlo con vecinos, visitantes y futuras generaciones», abogando así por un modelo de desarrollo turístico sostenible.

Con su participación en Fitur 2026, Calasparra refuerza su posicionamiento como un destino singular y auténtico, «donde la naturaleza no solo se contempla, sino que se vive, se recorre y se degusta, y donde el origen se convierte en destino», concluye Teresa García.