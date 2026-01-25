Las obras de regeneración de la calle Los Arcos del barrio de San Cristóbal de Lorca entran en su recta final

Los vecinos de la calle de Los Arcos, una de las principales podrán descansar tras años reivindicando el arreglo de la vía. Y podrán hacerlo una vez culminen las obras de regeneración emprendidas hace cinco meses por el Ayuntamiento de Lorca que, según indica a esta Redacción la edil de Desarrollo Local y Fomento, ya han entrado en su recta final.

"En breve los vecinos podrán ver finalizadas las obras de la calle Los Arcos, en el barrio de San Cristóbal. Una actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento, en respuesta a las demandas y peticiones que desde hace años estaban sobre la mesa, fundamentalmente de los residentes cercanos, pero también de muchos lorquinos que querían ver regenerado todo el enclave, algo que realmente era muy necesario", señala la edil.

Estado de la calle de los Arcos antes de las obras. / L.O.

"En poco menos de cinco meses se ha conseguido terminar un tramo de más de un kilómetro y medio que ha quedado reparado y rehabilitado totalmente" aporta la edil, que recuerda: "la actuación ha sido completa".

Concretamente el proyecto, que ha contado con una inversión municipal de exactamente de 284.745 €, ha supuesto una renovación integral y mejora de toda la calle Los Arcos, sumando trabajos y servicios de: abastecimiento, saneamiento, pluviales, red de telecomunicaciones, red de baja tensión, red de alumbrado, con sustitución de luminarias existentes por tipo led de alta eficiencia energética, la repavimentación de toda la calle –con aceras con adoquín similar a calles adyacentes y calzada con mezcla bituminosa en caliente–, sumando en total 1.400 m²; además de la mejora y renovación de la señalización vial vertical y horizontal.

Por toda la zona

A esta, indica la edil, hay que sumar otra actuación, que ha concluido recientemente, consistente en la pavimentación con mezcla bituminosa en caliente de un tramo de calle en Cabezo Marines, en la intersección con calle Portijico, cuyo presupuesto municipal ha sumado un montante de 8.954 €. Gracias a esta aportación, en apenas dos semanas se ejecutaban los trabajos que además permitían pavimentar el aparcamiento disuasorio colindante.

Parte final de las obras ejecutadas. / L.O.

Las obras ejecutadas a la altura del n.º 66, en la zona Cabezo Marines han permitido eliminar un problema de arrastres registrado de forma reiterada en la zona. "Dificultaba el acceso de los vecinos. Por ello, se decidió acometer la mejora del drenaje de agua de lluvia con la construcción de una cuneta de hormigón armado que canalice el agua evitando de este modo daños en el vial", aportaba la edil. En este caso, demás de la rehabilitación de la explanada con zahorra artificial y asfaltado de la misma con mezcla bituminosa en caliente a lo largo de unos 200 m², se ha aportado material granular al aparcamiento disuasorio adyacente a la calle.

Proyecto de barrio

Por último, Rosa Medina destaca que estas actuaciones "vienen a sumarse a todo el proyecto de remodelación y mejora del barrio de San Cristóbal", donde en los últimos meses se han ejecutado varias actuaciones. "Por parte de este equipo de Gobierno hemos apostado por la regeneración del entorno urbano y la creación de nuevas zonas verdes, atendiendo también al Calvario Viejo (en la zona de Los Cabezos). Se ha intervenido en el atrio de la Iglesia de San Cristóbal, se reactivó la UA 23, incluyendo viviendas, nuevos viales, arbolado, etc., sumamos la rehabilitación del campo de fútbol Alfonso Embarre, además de la nueva plaza de Abastos, que ha contado con el beneplácito de los comerciantes y clientes", termina Medina Mínguez.