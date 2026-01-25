Las Incursiones Berberiscas y la diversidad protagonizan la oferta turística de Los Alcázares

Los Alcázares ha vuelto a estar presente en la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2026, uno de los encuentros turísticos más importantes del mundo, con el objetivo de reforzar su posicionamiento como destino turístico de referencia durante todo el año y dar a conocer, en un escaparate de primer nivel, la riqueza y diversidad de su oferta turística.

En esta edición, el municipio costero ha llevado a Madrid su fiesta más emblemática y multitudinaria: las Incursiones Berberiscas en el Mar Menor, que este 2026 celebran su 25 aniversario. Una festividad que atrae cada año a miles de visitantes y que actualmente trabaja para obtener el distintivo de Fiesta de Interés Turístico Regional, un reconocimiento que avalaría su impacto cultural, social y turístico.

«El 25 aniversario de las Incursiones Berberiscas es una oportunidad única para mostrar al mundo una de las fiestas más importantes y queridas de nuestro municipio, un evento que genera identidad, dinamiza la economía local y nos posiciona como destino turístico en una fecha clave como la Semana Santa», señala el alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, quien ha subrayado que «Fitur es el escenario perfecto para dar a conocer todo el potencial turístico de Los Alcázares y seguir avanzando en la desestacionalización».

Esta propuesta se enmarca dentro del eje ‘El mar que inspira’, uno de los pilares del Plan de Marketing Turístico 2025–2027, una estrategia ambiciosa que redefine el posicionamiento de Los Alcázares bajo el lema ‘Un mar abierto a cada estación’. El plan responde a los retos actuales del sector turístico, apostando por la sostenibilidad, la transformación digital, la creación de experiencias diferenciadas y la generación de un vínculo emocional con los visitantes.

El Plan de Marketing Turístico, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de la Unión Europea – NextGenerationEU, y enmarcado dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD), se articula en torno a cinco grandes ejes: El mar que sabe, el mar que activa, el mar que inspira, el mar que une y el mar que conecta.

«La cultura, la historia y los eventos identitarios como las Incursiones Berberiscas son herramientas clave para construir un relato turístico sólido, auténtico y emocionalmente conectado con quienes nos visitan», ha explicado la concejal de Turismo, María José Díaz Aragón, quien ha destacado que «este plan nos permite mostrar Los Alcázares como un destino vivo, con propuestas para disfrutar los doce meses del año».

De forma paralela, Los Alcázares contó en Fitur con un stand propio en el Pabellón 9, el Pabellón de la Diversidad, desde donde se dio visibilidad al eje ‘El mar que une’, promocionando el festival ‘El Mar Menor vibra con Orgullo’, que celebrará su tercera edición del 9 al 12 de julio.

Este festival LGTBIQ+, que ya se ha consolidado como un evento exitoso en sus ediciones anteriores, apuesta por un encuentro donde la diversidad, el respeto, la concienciación, la salud, la libertad y la inclusión son protagonistas, reforzando la imagen de Los Alcázares como un municipio abierto, acogedor y comprometido con los valores sociales.

Con esta doble presencia en Fitur 2026, Los Alcázares refuerza su apuesta por un modelo turístico sostenible, diverso y desestacionalizado, mostrando al mundo todo lo que el Mar Menor y su municipio tienen que ofrecer.

Mercado medieval y citas musicales

El campamento festero reunirá este año un número récord de peñas, y el incremento también se podrá apreciar en el Mercado Medieval con más de 200 puestos a lo largo de un kilómetro y medio de recorrido,donde se podrán comprar productos artesanos, perfumes, antigüedades, cerámicas o joyas.

En el apartado musical, Mago de Oz y Mojinos Escozíos protagonizarán las actuaciones de esta edición. Mago de Oz es una de las bandas nacionales más destacadas del metal, en una fusión perfecta con el folk y la música celta. Llega a Los Alcázares para hacer sonar en el recinto festero canciones como ‘Fiesta Pagana’, ‘Molinos de viento’ o ‘Hasta que el cuerpo aguante’.

El rock, desde el toque cómico y sarcástico que les caracteriza, lo pondrán los Mojinos Escozíos. Con ‘El Sevilla’ al frente, el grupo hará parada en el municipio con un show inigualable en el que repasarán sus grandes éxitos para asegurar la fiesta y la diversión.