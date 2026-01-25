Fitur abre el telón del Año Jubilar de Abanilla

Fitur 2026 ha servido este año como un umbral simbólico. En el gran escaparate internacional del turismo se ha levantado el telón de un tiempo excepcional para Abanilla, anticipando un acontecimiento que comenzará oficialmente apenas unos días. El spot ‘Abanilla, Año Jubilar 2026: La Cruz que nos une’, presentado por el Ayuntamiento, ha funcionado como antesala de un jubileo que se inaugurará el domingo 1 de febrero de 2026 a las 12.00 horas en la Iglesia de San José del municipio.

Enrique Soler

Con esta presentación, el Consistorio ha dado el pistoletazo de salida al acontecimiento, al mismo tiempo que invita a conocer Abanilla a través de tan singular celebración.

El Año Jubilar Extraordinario ha sido concedido con motivo de los cinco siglos de adoración y devoción a la Santísima Cruz, patrona de Abanilla, una reliquia que cuenta con dos astillas del madero santo. Sobre esa singularidad se construye el relato del spot, que se concibe explícitamente «como una puerta de entrada emocional y simbólica al Año Jubilar, combinando espiritualidad, patrimonio, identidad colectiva y proyección turística». La Cruz se erige así como hilo conductor entre historia y presente, entre fe y proyección de futuro.

El lema «La Cruz que nos une» vertebra toda la narrativa del Año Jubilar de Abanilla. El jubileo se presenta así como un acontecimiento que trasciende lo estrictamente religioso para convertirse en un motor cultural, social y turístico, con capacidad de convocatoria tanto para la comunidad local como para peregrinos, viajeros y visitantes interesados en experiencias con sentido.

Esa vocación se inscribe además en un contexto favorable. El jubileo supone una oportunidad única de proyección turística para Abanilla dentro del auge de turismo religioso, aprovechando el escaparate de Fitur para situar al municipio en un mapa más amplio. La programación prevista refuerza esa ambición: peregrinaciones y celebraciones religiosas, conciertos, jornadas culturales y divulgativas, exposiciones patrimoniales y artísticas, acciones de puesta en valor del casco urbano y los caminos tradicionales, además de actividades de ocio y gastronómicas.

Calendario jubilar 1 de febrero: Apertura del Año Jubilar.

19 de marzo: Solemnidad de San José.

3 de mayo: Invención de la Santa Cruz.

12 de junio: Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.

26 de julio: Solemnidad de San Joaquín y Santa Ana.

14 de septiembre: Exaltación de la Santa Cruz.

7 de octubre: Solemnidad de Nuestra Señora del Rosario.

1 de noviembre: Solemnidad de Todos los Santos.

8 de diciembre: Solemnidad de la Inmaculada Concepción y Clausura del Año Jubilar.

El Año Jubilar y sus preparación es fruto de la unidad institucional. El alcalde de Ababnilla, José Antonio Blasco Martínez, y la presidenta de la Hermandad de la Santísima Cruz, Carmen Cascales Gambín, presentes en Fitur, encarnan esa alianza entre gestión pública y tradición devocional.

Desde el Ayuntamiento, el jubileo se define como «un proyecto de municipio, en el que debemos hacer partícipes a todos sin excepción. Desde instituciones, colectivos, asociaciones y vecinos». Desde la Hermandad, la Santa Cruz se reivindica como «un símbolo único, con más de cinco siglos de devoción ininterrumpida, profundamente arraigado en la identidad local». «Su historia está ligada a la fe popular, a la tradición oral y a los rituales que han pasado de generación en generación», añadió Cascales durante la presentación.

Una ruta inmersiva

El municipio lleva años preparándose para el acontecimiento. Entre los ejes estratégicos presentados por el alcalde en la feria de turismo figura la innovación aplicada al patrimonio. «Uno de los elementos más innovadores en los que hemos invertido para el Año Jubilar, a parte de las infraestructuras, es la digitalización del patrimonio y la creación de una ruta inmersiva», señaló el regidor, centrada en el Camino 3 de Mayo y en más de una veintena de espacios patrimoniales. «Este recurso nace de la idea de interpretar el patrimonio de forma accesible y atractiva. Las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial nos permiten que un visitante pueda visitar el municipio sin necesidad de un guía a través de contenidos digitales, el recorrido permite comprender mejor la historia, el simbolismo y el contexto de los lugares vinculados al jubileo», concluyó.