Barranda se convierte en custodia de las tradiciones

Un año más la pedanía caravaqueña de Barranda volvió a vibrar con la música de raíz en torno a su popular Fiesta de las Cuadrillas. Un encuentro que va camino de cumplir medio siglo de historia y que cada edición se siente más rejuvenecido. Cuando aquel grupo de jóvenes se juntaron por primera vez en una vetusta cochera, poco se podrían imaginar en lo que se convertiría este encuentro, declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional y Bien de Interés Cultural, y que convierte a Barranda en la capital de la música de raíz, y no solo por unas horas, sino dejando patente el trabajo de conservación y custodia de las tradiciones que realizan a lo largo de todo el año los Aguilanderos de Barranda, con su presidente Carlos Salcedo a la cabeza.

La jornada comenzó con la tradicional misa, cantada por los Animeros de Cehegín, posteriormente tuvo lugar la recepción de cuadrillas en la que participaron el alcalde de Caravaca, José Francisco García, quien estuvo acompañado de la consejera de Cultura, Carmen María Conesa y el director general del Itrem, Juan Francisco Martínez. También acudieron a la cita el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, junto con diputados y senadores socialistas.

Tras los actos protocolarios las formaciones acamparon a lo largo y ancho de toda la pedanía y los cantos y bailes fueron los grandes protagonistas de la mañana, desafiando al viento. Ya por la tarde, en la calle mayor se celebró el ‘choque’ de cuadrillas, que concluyó en el Salón Social con los últimos trovos, que bajaban el telón de esta edición 2026.

En esta edición participaron un total de 13 formaciones musicales. Los grupos de la Región de Murcia participantes fueron Animeros de Caravaca, Cuadrilla de la Albatalía-Arboleja, Cuadrilla de Aledo, Cuadrilla de Zarcilla de Ramos, Cuadrilla de Purias, Cuadrilla del Raiguero, Animeros de Cehegín, Animeros de la Posá La Compañía y Aguilanderos de Barranda.

Desde fuera de la Región llegaron la Cuadrilla del Tío Román de Nerpio y la Ronda de Los Llanos de Albacete (Castilla-La Mancha), la Ronda La Mijiriega de Villanueva de la Vera (Extremadura) y Es Revetlers de Mallorca (Islas Baleares).

Amplia programación

La fiesta se ha completado con una intensa programación durante todo el fin de semana, ampliando notablemente la oferta cultural en los días previos, incluyendo una sesión de cuentos a cargo de Alonso Palacios y una actividad de música y baile tradicional con los Aguilanderos de Barranda. También se ha celebrado la presentación de la edición literaria de la obra teatral ‘Los pasos del silencio’, de Ignacio Ramos. Esta edición acogió las Jornadas de Estudios sobre Cultura de Tradición Oral, con talleres de pandereta y baile suelto tradicional y conferencias centradas en la transmisión musical, la educación, el papel de la mujer en la tradición oral y el estudio de instrumentos tradicionales como la guitarra y el tambor. Concluyendo con una tamborada a cargo de la Asociación de Tamboristas de Mula.

No faltaron las actuaciones musicales con Manu Sequera, El Naán y El Efecto Verdolaga, junto a un baile de cuadrillas a cargo de los Animeros de San Blas de Bullas.