El PSOE de Lorca reclama un plan de choque para frenar el cierre de comercios

"Goteo constante". Así definía el concejal del Grupo Municipal Socialista, Miguel Ángel Clemente, la última oleada de cierres de tiendas y comercios de todo tipo registrados en la ciudad de Lorca para la que reclamará, en el Pleno de este lunes, una solución. En este sentido, el edil presentaba una batería de medidas desarrollada por su partido a partir de experiencias desarrolladas con este objetivo en otras ciudades.

Así, para revertir esta situación, desde el PSOE se propondrá que el nuevo 'Plan Municipal de Apoyo al Comercio 2026' contemple medidas como la creación de un 'Bono-Consumo', con descuentos directos para los clientes financiados por el Ayuntamiento y aparcamiento gratuito (incluyendo zona azul) mediante la presentación de tickets de compra; ayudas directas al alquiler para autónomos; flexibilidad fiscal; o mejoras en la movilidad a través de la implantación de autobuses lanzadera desde aparcamientos disuasorios en el extrarradio.

Establecimiento de Lorca con un cartel de rebajas. / Daniel Navarro

"Tras una campaña de Navidad que no ha aliviado las dificultades estructurales del sector, los comerciantes locales se enfrentan a una 'cuesta de enero' especialmente dura, marcada por la bajada de ventas y la persistente amenaza de las grandes plataformas online", aportaba el edil, que sentenciaba: "el comercio de proximidad es el alma de nuestros barrios y pedanías, y no podemos permitir el sector se muera".

Colaboración autonómica

"Es frustrante ver cómo municipios vecinos como Caravaca de la Cruz tienen éxito con sus programas de bonos-consumo, o cómo Alicante destina 200.000 € en ayudas directas, mientras en Lorca los comerciantes se sienten desatendidos" señalaba Clemente Miñarro, que terminaba reclamando la colaboración de la Comunidad Autónoma en este empeño. "El pequeño comercio genera empleo, cohesión social e identidad. Invertir en él no es un gasto, es asegurar que Lorca siga siendo una ciudad viva" terminaba el concejal.