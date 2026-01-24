EL PSOE carga contra el Ayuntamiento de Molina por "dejar de apoyar a las familias con la suspensión de programas del Plan Corresponsables"

El PSOE ha arremetido duramente al gobierno municipal de Molina de Segura por suspender los programas del Plan Corresponsables. Consideran que esta suspensión no es un simple cambio administrativo. "Es un problema directo para el día a día de los vecinos", indican. "Muchas familias utilizaban este tiempo para cumplir con sus horarios laborales y otras lo usaban para realizar cursos de formación o disponer de un respiro familiar necesario", puntualizan.

Isabel Gadea, portavoz del Grupo Municipal Socialista, ha criticado duramente la decisión del equipo de Gobierno de suspender el "Teatro Corresponsable" y “Corresponsables hasta 16”. "Esta medida elimina un servicio vital que permitía a cientos de familias organizar su vida diaria". Por estos motivos, comunican que PSOE presentará una moción en el Pleno del 26 de enero para exigir su recuperación inmediata.

"Gobernar es facilitar la vida a la gente. Este Ayuntamiento ha decidido complicársela de un día para otro", explica Isabel Gadea. "Han dejado a los padres y madres sin una opción gratuita y de calidad para que sus hijos estén atendidos mientras ellos trabajan", insiste la portavoz.

Agregan que el el fin de este programa afecta "especialmente a la organización de las mujeres" porque "ellas suelen asumir la mayor carga de cuidados cuando fallan los servicios públicos". "Cientos de familias se han quedado sin este apoyo de forma unilateral", subrayan. Aclaran que esto también afecta a la adolescencia por la suspensión del servicio para menores de hasta 16 años, "esta franja de edad que ya tiene pocas opciones de ocio educativo". Creen que para los niños y jóvenes supone la pérdida de "un espacio de cultura y desarrollo emocional".

El PSOE recuerda que el Ayuntamiento dispone de más de 200 mil euros para este plan. El dinero procede del Ministerio de Igualdad. Es una inversión que no cuesta nada a las arcas municipales y que ya estaba planificada.

"Es incomprensible que, teniendo el dinero y un programa con éxito, el Gobierno municipal dé la espalda a las familias", concluye Isabel Gadea.

La moción socialista reclama la recuperación inmediata de las actividades. "Deben retomarse durante todo el curso escolar, el objetivo es recuperar la tranquilidad de las familias", concluyen.