Gastronomía, arte y tradiciones: así será la primera edición de ‘Alcantarilla en Conserva’

Alcantarilla acogerá del 19 al 22 de marzo la primera edición de ‘Alcantarilla en Conserva’, unas jornadas gastroculturales pioneras en la Región de Murcia dedicadas al mundo de la conserva. El evento reunirá a cocineros, baristas, productores y expertos gastronómicos en una programación que combinará gastronomía, cultura y experiencias abiertas al público.

El programa incluirá showcookings, catas de productos (con opciones vegetarianas y sin gluten), propuestas de cocina de vanguardia, talleres y conferencias, con la participación de reconocidos chefs como María Gómez, del restaurante Magoga, y Freddy Salmerón, de OXOX. A estas actividades se sumarán talleres de arte con latas, exposiciones, música en directo, circo urbano, actividades culturales infantiles y la creación de un grafiti en directo realizado con latas recicladas.

Cartel con las actividades que ofrecerá 'Alcantarilla en Conserva' / L.O.

La iniciativa fue presentada en Fitur 2026 por la alcaldesa de Alcantarilla, Paqui Terol, quien destacó que "será un encuentro gastronómico, cultural y, sobre todo, de experiencias, abierto a todas las personas que quieran participar y acercarse a conocer Alcantarilla, la cuna de la conserva en la Región de Murcia".

El edificio donde abrió en 1905 la Fábrica Esteva albergará el Museo de la Conserva

Museo de la Conserva

Durante la presentación, la alcaldesa avanzó además que el municipio contará próximamente con el Museo de la Conserva, un espacio que permitirá conocer cómo era la vida cotidiana en una fábrica conservera a comienzos del siglo pasado y la evolución de esta industria a través de fotografías, etiquetas históricas y maquinaria original. El museo se ubicará en el edificio donde abrió en 1905 la Fábrica Esteva, una de las primeras industrias conserveras de la Región, actualmente en fase final de acondicionamiento.

Chefs como María Gómez y Freddy Salmerón encabezan el programa

Patrimonio y oferta turística

Terol subrayó también que Alcantarilla ofrece al visitante otros atractivos turísticos, como la Noria y el Acueducto, infraestructuras de origen medieval que continúan en uso; el Museo de la Huerta, único en el mundo dedicado a mostrar el modo de vida huertano; y la Ruta de Arte Urbano, un itinerario de 5,5 kilómetros con 65 grafitis, algunos de ellos nominados a mejor grafiti del mundo.

Noticias relacionadas

A esta oferta se suman la Semana Santa y las Fiestas de Mayo, ambas declaradas de Interés Turístico Regional.