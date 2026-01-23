Así será el 25 aniversario de las Incursiones Berberiscas de Los Alcázares

Los Alcázares ya se prepara para conmemorar el 25 aniversario de las Incursiones Berberiscas, una de las citas más emblemáticas de su calendario festivo y que se encuentra en trámite para ser declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. Del 2 al 5 de abril, el municipio viajará al pasado con una programación que recreará su historia medieval y que prevé atraer a más de 200.000 visitantes.

Durante cuatro días, las calles de la localidad se transformarán en un gran escenario al aire libre con espectáculos callejeros y representaciones teatrales que evocarán los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, cuando la población del Mar Menor vivía bajo la amenaza de la piratería berberisca. La celebración se consolida así como una alternativa singular a la Semana Santa tradicional.

Presentación del 25 aniversario de las Incursiones Berberiscas en Fitur / Ayuntamiento Los Alcázares

Más de 200 puestos en el Mercado Medieval

El campamento festero reunirá este año un número récord de peñas, mientras que el Mercado Medieval crecerá hasta superar los 200 puestos a lo largo de un recorrido de un kilómetro y medio, en el que se ofrecerán productos artesanos, perfumes, cerámicas, antigüedades y joyas.

La edición fue presentada en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), donde el alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, destacó la evolución de unas fiestas que "empezaron de manera natural hace 25 años gracias a la colaboración de vecinos y Ayuntamiento" y que hoy se han convertido "en una de las mejores alternativas a la Semana Santa tradicional". El regidor subrayó además su impacto económico, con una ocupación hotelera que supera el 90% y un notable impulso para el comercio y la hostelería local.

En la misma línea se expresó el presidente de las Incursiones Berberiscas, José Luis Giménez, quien resaltó la implicación vecinal en la celebración: "Cualquier persona de Los Alcázares está deseando que lleguen los berberiscos, porque forman parte de nuestra vida".

Citas musicales

El concejal de Turismo e Incursiones Berberiscas, José Carlos Castejón, anunció que Mägo de Oz y Los Mojinos Escozíos serán los encargados de protagonizar los conciertos de esta edición. La banda madrileña de metal y folk celta recalará en Los Alcázares con un repertorio que incluirá algunos de sus temas más emblemáticos, mientras que el grupo liderado por El Sevilla aportará su característico rock cargado de humor y sarcasmo para garantizar la diversión.

La promoción turística de las Incursiones Berberiscas continuará este sábado con acciones en el centro de Madrid (Callao, Sol y Gran Vía) a partir de las 10:00 horas, y a las 13:30 horas en el Parque Europa de Torrejón de Ardoz.

La celebración se enmarca en el eje ‘El mar que inspira’, uno de los pilares del Plan de Marketing Turístico 2025-2027, con el que Los Alcázares busca posicionarse como destino durante todo el año bajo el lema ‘Un mar abierto a cada estación’.