Murcia: una identidad local que crece de la mano de sus fiestas y tradiciones

Murcia ha llegado a Fitur 2026 en uno de los mejores momentos de su historia turística. La ciudad ha participado en la Feria Internacional de Turismo de Madrid consolidando su imagen como destino urbano de referencia para escapadas culturales y gastronómicas, respaldada por los excelentes resultados obtenidos en 2025, el mejor año turístico registrado hasta la fecha. Unos datos que no son fruto de la casualidad, sino del trabajo continuado y coordinado del Ayuntamiento de Murcia junto al sector turístico, hotelero y hostelero de la ciudad.

La presencia de Murcia en Ifema sirve como escaparate para proyectar una estrategia turística sólida y ambiciosa, basada en la identidad local, la innovación y la mejora constante de la experiencia del visitante. Todo ello en un contexto de crecimiento sostenido que sitúa a la capital del Segura como uno de los destinos urbanos más dinámicos del panorama nacional.

Enrique Soler

Durante 2025, Murcia rozó las 600.000 personas viajeras, con más de 133.000 turistas internacionales, lo que supone un incremento del 22,6% respecto al año anterior. A ello se suma un dato especialmente significativo: la ciudad rozó el millón de pernoctaciones hoteleras, alcanzando más de 950.000 estancias, un 10,8% más que en 2024.

Diciembre de 2025 se convirtió en el mejor mes de diciembre de toda la serie histórica, con una ocupación media del 62,54% y picos cercanos al lleno en fechas clave. El precio medio por habitación se situó en 72,80 euros y la rentabilidad alcanzó los 45,53 euros por habitación, los mejores registros obtenidos hasta ahora en ese mes.

Especialmente destacado fue el dato del 6 de diciembre, cuando la ocupación hotelera alcanzó un récord absoluto del 94,98%. Por primera vez, el precio medio superó los 100 euros por habitación, con una rentabilidad cercana a los 97 euros. Solo el Puente de la Constitución generó una inyección económica estimada de más de 2,5 millones de euros para el sector hotelero local, reflejo directo del impacto del turismo en la economía de la ciudad.

Murcia se proyecta como un destino en pleno crecimiento y con un futuro prometedor. / Ayuntamiento de Murcia

La evolución positiva del destino también se dejó notar en la Oficina de Turismo, que durante 2025 registró máximos históricos en consultas relacionadas con la cultura, las fiestas y la gastronomía.

Fitur 2026 se convierte en una plataforma estratégica para mostrar los principales ejes de la oferta turística murciana. Uno de los pilares es la promoción de las fiestas y tradiciones, un elemento diferencial construido de la mano del tejido social y cultural de la ciudad. Murcia se posiciona como el municipio con más fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional de España, con hitos como el 175 aniversario de El Bando de la Huerta y de El Entierro de la Sardina, además de la proyección nacional e internacional de la Semana Santa.

El Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina, señas de identidad de la cultura murciana, conmemoran su 175 aniversario este 2026. / Ayuntamiento de Murcia

Además, Murcia se consolida, un año más, como una ciudad referente en espectáculos de música en vivo. En esta nueva edición de ‘Murcia ciudad de conciertos’ subirán al escenario artistas de la talla de Aitana, Rick Astley, Elvis Crespo, Carlos Rivera, ZZ Top, Chayanne, Raphael, Sergio Dalma, Pablo Alborán, Dani Martín, Alejandro Sanz, el regreso de La Oreja de Van Gogh o la gira de Operación Triunfo, entre otros.

Así, se da continuidad al éxito cosechado en 2025, cuando Murcia acogió conciertos históricos como los de Lionel Richie, Simple Minds, Carlos Santana, Joaquín Sabina, Europe o Emilia, con una gran respuesta del público y numerosos ‘sold out’, contribuyendo a un impacto directo en la economía local, la hostelería, el comercio y la imagen de Murcia como destino urbano atractivo y dinámico.

Murcia, desde el sabor

La gastronomía vuelve a ocupar un lugar central en la propuesta presentada en Madrid. Bajo el impulso del plan estratégico ‘Murcia, desde el sabor’, el Ayuntamiento, en colaboración con el sector hostelero, sitúa la cocina local como uno de los grandes valores del destino, apoyada en la calidad de los productos de la huerta, la tradición culinaria y la creatividad de los profesionales.

Este plan se articula en seis líneas estratégicas que incluyen la protección de la identidad gastronómica, la promoción en mercados nacionales e internacionales, la puesta en valor de los productos autóctonos, el impulso del turismo gastronómico experiencial, la innovación y el apoyo a la profesionalización del sector. En este marco se anunció la creación del Centro de Interpretación de la Gastronomía, que se ubicará en el entorno del Teatro Romea y que refuerza la apuesta por la cocina como eje vertebrador del modelo turístico y cultural de la ciudad.

La participación en Fitur ha permitido además estrechar la colaboración con operadores turísticos, plataformas de comercialización y otras ciudades, así como avanzar en modelos de gestión basados en datos y conocimiento. Todo ello evidencia el compromiso compartido entre el Ayuntamiento y el sector por un turismo competitivo, innovador y sostenible.

Con su paso por Fitur 2026, Murcia afianza una marca turística construida desde la colaboración público-privada. Patrimonio, fiestas, cultura y gastronomía se combinan en una oferta sólida y diferenciadora que, respaldada por los datos récord de 2025 y por unas pernoctaciones que ya rozan el millón, proyecta a la ciudad como un destino en pleno crecimiento y con un futuro prometedor.