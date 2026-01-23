Mazarrón refuerza su apuesta turística en Fitur con deporte, naturaleza y la vuelta de Mazarock

Mazarrón acude a Fitur 2026 con una propuesta sólida y reconocible, que refuerza su posicionamiento como destino turístico activo y diverso, donde el deporte, la naturaleza y la cultura forman parte de una misma estrategia. Una presencia en la Feria Internacional de Turismo que sirve además como marco para uno de los anuncios culturales más relevantes de los últimos años en el municipio: la recuperación del festival Mazarock.

El regreso de Mazarock, tras un largo periodo de ausencia, supone recuperar una de las citas musicales más emblemáticas vinculadas a la historia reciente de Mazarrón. Un festival que dejó huella y que vuelve ahora integrado dentro del Festival Mares de Papel, aportando identidad, proyección y un fuerte valor simbólico a una programación cultural ya consolidada. Su recuperación no solo conecta con la memoria colectiva del municipio, sino que se plantea como una apuesta estratégica, con capacidad para atraer público, generar actividad y situar nuevamente a Mazarrón en el circuito de festivales con personalidad propia.

Este anuncio se presenta en Fitur como uno de los grandes reclamos del municipio, reforzando la oferta turística ligada a la música en directo y ampliando la programación cultural más allá de la temporada estival. La vuelta de Mazarock supone un impulso añadido a la marca Mazarrón, combinando tradición y actualidad en un formato adaptado a los nuevos públicos.

Deporte y naturaleza

Junto a la cultura, Mazarrón destaca en Fitur como un referente en turismo deportivo y de naturaleza. El municipio cuenta con parajes espectaculares para la práctica de deporte al aire libre, favorecidos por un clima que permite disfrutar de ellos durante todo el año. Mazarrón es el municipio de la Región de Murcia con mayor número de Senderos Azules, una red de itinerarios que pone en valor el patrimonio natural y paisajístico del litoral y del interior, y que se complementa con una amplia oferta de senderos señalizados y rutas homologadas.

El cicloturismo es otro de los grandes atractivos, con recorridos incluidos en Campoder y rutas IMBA para bicicleta de montaña, que discurren por entornos de gran belleza y diversidad. A ello se suma una consolidada oferta de pruebas y eventos de tráil, así como espacios idóneos para el fútbol playa y otras disciplinas deportivas vinculadas al mar y la arena.

La combinación de costa, sierras y espacios naturales singulares convierte a Mazarrón en un destino idóneo para quienes buscan experiencias deportivas auténticas, en contacto directo con el entorno. Una oferta que se completa con servicios, infraestructuras y una apuesta municipal por un modelo turístico activo, sostenible y de calidad.

La presencia de Mazarrón en Fitur refleja una estrategia clara de promoción, en la que la recuperación de Mazarock, junto al deporte y la naturaleza, se convierten en elementos clave para seguir posicionando al municipio como un destino con identidad propia y capacidad de atracción durante todo el año.