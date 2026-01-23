Lorca y Puerto Lumbreras se unen para pedir una ambulancia para neonatos

Los Plenos municipales de Lorca y Puerto Lumbreras compartirán, en su próxima sesión, un espacio de debate común. Y es que, según anunciaban José Martínez y Jermary Reinaldos, ediles de Vox en Lorca y Puerto Lumbreras respectivamente, desde su grupo político se presentarán sendas mociones con el objetivo de reclamar al Servicio Murciano de Salud y a la Consejería de Salud a la puesta en marcha de una Unidad Móvil de Emergencias adaptada a cuidados intensivos neonatales en el Área III de Salud, cuya cabecera sanitaria es el Hospital Universitario Rafael Méndez de Lorca.

Una ambulancia a la llegada al hospital Rafael Méndez de Lorca. / P.W.

A este respecto, conviene resaltar que en la actualidad los traslados de recién nacidos en estado crítico desde el Hospital Rafael Méndez deben realizarse por carretera hasta el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, en Murcia, dependiendo de una única ambulancia del 061 especializada en el traslado de neonatos críticos, ubicada en Murcia. "Esta circunstancia genera retrasos que pueden resultar determinantes para la supervivencia y el pronóstico neurológico de los neonatos" aportaban desde la formación.

180.000 pacientes

En cuanto al Área III de Salud, cabe recordar que da servicio a unos 180.000 pacientes de toda la Comarca del Guadalentín. "Puerto Lumbreras y Lorca comparten hospital de referencia y comparten área sanitaria, por lo que nuestros vecinos sufren exactamente el mismo problema. Esta moción se presenta en ambos ayuntamientos porque afecta por igual a nuestras familias y a nuestros recién nacidos", declaraba Reinaldos, quien apostillaba: "no estamos pidiendo privilegios, estamos reclamando igualdad. Existen unidades similares en otras áreas de la Región, como en Cartagena, y no se entiende que el suroeste murciano siga sin un recurso básico para atender emergencias neonatales".