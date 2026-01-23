Destino de bienestar activo gracias al Fortuna Vital Fest

Durante décadas, Fortuna ha sido un referente del turismo de salud gracias a la calidad de sus aguas termales y a una cultura del bienestar profundamente arraigada en el municipio. Un legado que se amplía y se reinventa cada año, poniendo en valor un entorno natural que destaca con enclaves como la Sierra del Corque, la Sierra del Lúgar y el Parque Regional de la Sierra de la Pila, auténticos ‘gimnasios’ al aire libre donde se pueden practicar actividades como senderismo, escalada, ciclismo, orientación, parapente o deportes de aventura.

Enrique Soler

Un destino turístico singular en la Región de Murcia, capaz de unir en un mismo espacio deporte, naturaleza y turismo termal, que mira decididamente al futuro con una propuesta innovadora: el Fortuna Vital Fest, el primer festival de deporte y bienestar de la Región. Esa ha sido la principal novedad presentada por el Ayuntamiento de Fortuna en la última edición de Fitur, donde la gran apuesta turística del municipio se ha dado a conocer en sociedad.

El festival, diseñado para atraer tanto a deportistas, clubes y federaciones, gracias a competiciones oficiales homologadas, como al público general, con actividades de iniciación, exhibiciones y propuestas familiares, se celebrará durante varios fines de semana entre abril y mayo de 2026. Su formato, distribuido en el tiempo, huye del turismo de masas y apuesta por encuentros de tamaño medio, más sostenibles y con un impacto económico continuado para alojamientos, restauración y comercio local.

Fortuna se transformará en un gran escenario activo en el que la naturaleza será protagonista con pruebas y jornadas de deportes al aire libre / Ayuntamiento de Fortuna

Fortuna, que ya acoge más de medio centenar de eventos deportivos al año y más de 30 disciplinas diferentes, se transformará en un gran escenario activo en el que la naturaleza será protagonista con pruebas y jornadas de deportes al aire libre como ciclismo, MTB, gravel, cross running, tiro con arco, barranquismo, espeleología, marchas y senderismo interpretado. El casco urbano y las instalaciones deportivas también cobrarán un papel central, con competiciones y exhibiciones de gimnasia rítmica, boxeo, bádminton, balonmano, judo, taekwondo, tenis de mesa, fútbol sala base, baloncesto 3x3, ajedrez y disciplinas urbanas emergentes como CrossFit o BMX, además de eventos de motor con karts y motos en el circuito local.

Con el Fortuna Vital Fest, el Ayuntamiento de Fortuna pone la primera piedra de un nuevo modelo turístico que aspira a convertirse en motor de crecimiento y desarrollo a largo plazo.