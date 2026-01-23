Denuncian un "bloqueo total" en las oposiciones a Policía Local de Las Torres de Cotillas

El PSOE de Las Torres de Cotillas ha denunciado públicamente la paralización del proceso selectivo para la incorporación de dos agentes de la Policía Local, convocado en 2023, y ha acusado al actual equipo de gobierno municipal de “ineficacia administrativa” por no haber publicado aún las calificaciones del primer examen, celebrado hace ya dos años.

Según recuerdan los socialistas, las bases de la oposición fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) en abril de 2023, durante el anterior mandato, y el primer ejercicio tuvo lugar el 13 de enero de 2024. Desde entonces, aseguran, el Ayuntamiento no ha hecho públicas las notas ni ha dado continuidad al procedimiento. “No ha habido pruebas físicas, avances ni explicaciones”, sostienen desde el grupo municipal.

Desde el PSOE consideran que no se trata de un retraso puntual ni de una incidencia técnica, sino de un “bloqueo total del proceso”, que atribuyen a la gestión del alcalde y de los concejales responsables, especialmente en las áreas de Personal y Seguridad Ciudadana, actualmente dirigidas por Vox. En este sentido, afirman que culminar una oposición ya iniciada “no requiere grandes decisiones políticas, sino voluntad de trabajo”.

Los socialistas también denuncian lo que califican como un “desprecio absoluto” hacia los aspirantes y hacia el interés municipal. Según indican, varios de los opositores que participaron en este proceso habrían optado por presentarse a otras convocatorias en municipios de la Región de Murcia, donde sí han logrado plaza, ante la falta de respuesta del Ayuntamiento torreño. A su juicio, esta situación provoca la pérdida de candidatos cualificados, incrementa el riesgo de que la oposición quede desierta y supone un desperdicio del trabajo administrativo y del dinero público ya invertido.

Aunque Las Torres de Cotillas cuenta con una de las tasas de criminalidad más bajas de la Región, el PSOE subraya que "este hecho no justifica la falta de avances en el refuerzo de la plantilla policial". En su opinión, "disponer de más agentes permitiría mejorar la atención al ciudadano, aliviar la carga de trabajo de los policías en activo y planificar con mayor eficacia los servicios, eventos y labores de prevención".

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista exige la publicación "inmediata" de las calificaciones del examen celebrado en enero de 2024, la presentación de un calendario público y realista para finalizar el proceso selectivo y explicaciones políticas por lo que consideran “dos años de abandono y pasividad”. “Gobernar no es ocupar un despacho ni posar para la foto, sino gestionar”, concluyen desde el PSOE, que reclaman un Ayuntamiento “más diligente y comprometido con sus propias convocatorias”.