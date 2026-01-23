Cehegín inspira emociones, curiosidad y creatividad

Cehegín ha presentado en la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2026, su nueva estrategia turística, ‘Cehegín Inspira’, dentro de la campaña ‘Tu genio interior’, una estrategia planteada por el Ayuntamiento donde propone tomar al visitante como protagonista de un proceso creativo y sensorial que despierta emociones, curiosidad y creatividad, utilizando el entorno, la cultura y la historia del municipio como catalizadores.

En esencia, Cehegín se convierte en un espacio donde la mente se abre, la imaginación fluye y las experiencias turísticas se transforman en ideas, recuerdos y sensaciones inolvidables.

Según la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, «nuestro objetivo es mostrar que Cehegín no es solo patrimonio y naturaleza, sino también un espacio donde la cultura, la creatividad y la sociedad local convierten la visita en una experiencia transformadora. El Año Jubilar refuerza este posicionamiento, convirtiendo a Cehegín en un destino con un significado especial».

El spot de la campaña, presentado en Fitur, recorre los rincones más emblemáticos del casco histórico, su arquitectura y plazas, así como los espacios naturales y culturales, mostrando un municipio vivo, creativo y conectado con su patrimonio.

Dentro de Cehegín Inspira destaca el producto turístico ‘Inflorescencia’, un festival de intervenciones florales efímeras que se celebrará en mayo como cierre del Año Jubilar. Durante el evento, el casco histórico del municipio se transformará en un escenario creativo donde el arte contemporáneo dialoga con el patrimonio, poniendo en valor los claveles de Canara, símbolo de identidad local.

«Inflorescencia no es solo una propuesta estética, sino un producto cultural y turístico con programación viva, pensado para atraer visitantes que valoran autenticidad, patrimonio y cultura, y que permanecen más tiempo disfrutando del municipio», señala la alcaldesa.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Cehegín busca incrementar la oferta turística de la Región de Murcia, alargar la estancia del visitante y generar un impacto económico y cultural sostenible.

«Cehegín no quiere ser un destino más. Queremos ser un lugar con identidad, cultura y emoción», concluye Alicia del Amor.