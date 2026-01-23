La alcaldesa de Beniel advierte que su Ayuntamiento se opondrá a la planta comarcal de basuras de Torremendo

La alcaldesa de Beniel, Mari Carmen Morales (PSOE), anticipó que el municipio que dirige se opondrá a la construcción de una planta de basuras en Torremendo (Orihuela) como ya hizo en el pasado. La instalación propuesta por la UTE Prezero-Cívica en el paraje de Fuente Amarga-La Pistola, de Torremendo (Orihuela), se ubica a solo unos metros del límite autonómico con la Región Murcia, muy cerca de la pedanía de Zeneta (Murcia), y las de El Raiguero, Las Villas y El Mojón, pertenecientes al término municipal de Beniel (11.500 habitantes), cuyos vecinos se oponen mayoritariamente a la planta.

Como en el pasado

La regidora señaló, en declaraciones a INFORMACIÓN, que las mismas circunstancias que llevaron al municipio a rechazar el proyecto de la planta de compostaje de residuos de estiércol en 2020 en una parcela aledaña a la propuesta ahora para la planta de residuos, y mucho antes, en 2008, contra el primer proyecto de vertedero, se mantienen en la actualidad, sobre todo por la generación de lixiviados y olores. Comparte, en este sentido, la postura de rechazo a la instalación de la Asociación de Vecinos de Torremendo y del propio Ayuntamiento de Orihuela, una negativa a que la ubicación de la planta esté en Torremendo liderada por el propio alcalde oriolano, Pepe Vegara (PP). El primer edil de Orihuela se ha comprometido con la población de la pedanía a no autorizarla si los vecinos siguen rechazándola, e incluso baraja la posibilidad de dejar el consorcio público -Orihuela genera el 25 % del total de la comarca- si la entidad se empeña en esa ubicación.

Acceso a la finca de La Pistola (Fuente Amarga) en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

A principios de 2024 la UTE ya planteó esta ubicación en su proyecto de gestión, pero fue rechazada por los vecinos de Torremendo y por el Ayuntamiento oriolano. Desde ese momento y hasta finales de 2025 la propuesta que parecía casi definitiva, preparada por el municipio oriolano como alternativa a Torremendo, se planteó en otro paraje de su término municipal, la Estafeta-Vistabella, junto a la CV-95. Esta localización fue rechazada por los municipios de Jacarilla, Bigastro, Benejúzar y, sobre todo, por dos grandes empresas inmobiliarias con previsiones de levantar miles de viviendas turísticas en las zonas próximas de Las Vegas y Asomadas.

Al contrario que en tentativas anteriores, el Consorcio Vega Baja Sostenible y la empresa de gestión mantienen ahora que la iniciativa a situar en Torremendo sobre unas 20 hectáreas, que denominan Planta de Tratamiento Mecánico Biológico -PTMB-, se levantaría sin contemplar vertedero de eliminación, ni planta incineradora de residuos. Recibiría más de 200.000 toneladas de basura al año procedente de los 27 municipios de la comarca.

Proyecto de la presa de Tabala. A la derecha, en amarillo la indicación de la rambla de la Sierra del Cristo, donde se plantea la planta de basura / INFORMACIÓN

Tabala

La alcaldesa de Beniel ha reiterado que utilizará todos los cauces institucionales y legales a su alcance para defender los intereses de sus vecinos y vecinas, reclamando transparencia, garantías y la máxima protección para la calidad de vida de sus vecinos. Además, se ha puesto en contacto con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, porque la entidad de cuenca acaba de sacar a información pública el proyecto de construcción de la presa de Tabala, una infraestructura de defensa frente a inundaciones en la margen derecha del río Segura -para proteger zonas como el Barrio de Mariano Cases, Correntías, y sobre todo, Molins-, que el último tramo de Vega Media murciana y la Vega Baja alicantina, esperan desde los años 90.

La alcaldesa señaló como improbable que la entidad de cuenca y los estudios técnicos encargados hayan tenido en cuenta el proyecto sobrevenido ahora de la planta de residuos, que se ubicaría solo a un kilómetro y medio de lo que sería en teoría el vaso de drenaje principal de la presa, desde donde arranca precisamente la rambla de la Sierra del Cristo, en las inmediaciones de la propia localización de la instalación que se plantea ahora, al fondo de la vaguada que crean las Sierras protegidas del Cristo y Pujálvarez.

PORN

También la Asociación de Amigos de Sierra Escalona volvió a expresar este jueves su rechazo a la instalación. En este sentido, su presidente, Miguel Ángel Pavón, señaló a INFORMACIÓN que los terrenos escogidos figuran dentro del documento del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), normativa cuya aprobación es el último trámite necesario para la declaración del parque natural de Sierra Escalona, tras más de 25 años de demandas de colectivos conservacionistas, ecologistas y vecinales. El PORN prohíbe expresamente en las zonas de amortiguación de impactos, definidas por esta normativa, la construcción de plantas solares. Sin embargo, paradójicamente no prohíbe de forma expresa las instalaciones de tratamiento de residuos, según explicó Pavón. La planta sí requeriría de un informe favorable del director del Paisaje Protegido de Sierra Escalona, el mismo técnico que dirige todos los parques naturales del sur de Alicante.

Recreación virtual de la planta basuras sin vertedero presentada por Prezero-Cívica en 2024. En este proyecto aparece una instalación de incineración que el Consorcio asegura que se descarta ahora. / INFORMACIÓN

Polémica PSOE-Consorcio

Por su parte, los alcaldes socialistas de la Vega Baja criticaron al presidente del Consorcio de Residuos y alcalde de Formentera del Segura, Francisco Cano (PP), "por filtrar a la prensa" -el comunicado llegó a docenas de medios al mismo tiempo-, el resultado del estudio sobre la ubicación de la futura planta de tratamiento sin comunicarlo previamente a los municipios, lo que consideran "una falta de respeto institucional y una gestión opaca" en un asunto de interés comarcal.

Denuncian que esta actuación, que califican de "unilateral", genera desconfianza y obstaculiza el consenso necesario para la instalación de una infraestructura de tal envergadura. A la vez, exigen mayor compromiso del Consorcio con la "separación en origen, la prevención y la educación ambiental, como exige la normativa europea, en lugar de centrar la solución únicamente en la planta de tratamiento".

La entidad comarcal de gestión de residuos aclaró en este sentido que "no filtró el estudio de ubicación de la futura Planta de Tratamiento Mecánico Biológico (PTMB)" a los medios, sino que emitió una nota informativa para garantizar transparencia, tras haber celebrado más de siete reuniones en 2025 con todos los actores implicados, incluyendo alcaldes de todos los partidos y el consejo de participación ciudadana, además de abrir un proceso de consulta para que los municipios propusieran terrenos. El presidente Cano reiteró la necesidad urgente de esta planta, ya que actualmente los camiones deben recorrer más de 300 kilómetros semanales para tratar los residuos que genera la comarca de la Vega Baja, con los perjuicios económicos y ambientales que conlleva, y recordó que el informe completo será presentado primero en una junta extraordinaria, manteniendo su compromiso con "una instalación industrializada sin incineradora ni vertedero que cumpla con la normativa de residuos y evite molestias a los vecinos".