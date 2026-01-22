Los oficios artesanales serán protagonistas durante todo 2026 en Lorca

Los oficios artesanales del municipio serán los grandes protagonistas de las diferentes campañas puestas en marcha por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Lorca para este año 2026. Tanto es así que, durante los próximos 12 meses se pondrá el foco en 12 oficios distintos de manera que la ciudadanía pueda conocerlos de cerca; todo ello bajo el lema '12 meses, 12 oficios'.

Organizada por los propios componentes de la asociación de artesanos de Lorca 'Artelor' con el apoyo de la citada concejalía así como de la Dirección General de Impulso al Comercio e Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales de la Región de Murcia, el programa daba comienzo este mismo jueves con la celebración, en la Casa del Artesano, de una jornada destinada a poner en valor el legado artesano del Valle del Guadalentín, además de necesidad de dar a conocer la artesanía local actual y promover el acercamiento de futuros artesanos a oficios como la joyería, la alfarería, la carpintería, el bordado o la forja.

Presentación de '12 meses, 12 oficios' realizada este jueves. / L.O.

"Mensualmente, se pondrá en valor uno de los oficios más destacados de nuestro municipio a través de exposiciones monográficas acompañadas de demostraciones formativas de cada oficio. Para ello, se han establecido horarios y fechas concretas al mes, con el fin de gestionar las reservas de visitas provenientes de todos los colectivos y organizaciones interesadas. Al mismo tiempo, esta calendarización de las actividades permite compaginar otras actividades establecidas en el programa general de esta asociación para todo el año" explicaba el presidente de la asociación, Martín Lario, quien aprovechaba para reclamar ayudas a la Administración destinadas a fomentar el relevo generacional en el sector.

Así, las exposiciones están agendadas mensualmente, mientras que las demostraciones formativas se han programado en 4 sesiones al mes, una por semana.

Programa - Enero: Enología – Bodegas Contreras. - Febrero: Joyería y Bisutería – Natalia Jiménez “Nataly Artesanía” / Inma Segura Alcaraz “Amares”. - Marzo: Alfarería y Cerámica – Rosa Playá / Martín Lario García, “Eusebio”. - Abril: Tocados y complementos artesanos – Encarni y Dori Méndez “Azabache Atelier”. - Mayo: Marroquinería – Alejandro Rufete. - Junio: Arreglo floral – Alto Disenio Floral (Pedro Mateos y Héctor Villarroel). - Julio: Carpintería, Taracea y Pirograbado – Manolo Ruiz Munuera / Francisco Montero Fenollós / Antonio Pérez Bayonas. - Agosto: Talla en piedra natural – Paca Molina “Piedra Viva”. - Septiembre: Bordado en sedas y oro – Bordados a mano Silvia Teruel. - Octubre: Tejeduría de jarapas – Juan Manuel Carrillo “Artellano 1.994” / Francisco Ruiz “Recicla y Decora” / Juana Carrillo “Coy Artesana” / José Reina / “Olmedo y Pallarés”. - Noviembre: Forja – Cerrajería Alonso Gómez. - Diciembre: Alimentación – Crespillos “D´Alcázar”, Pastelería “La Lorquina”, “Confitería Navarro”, Caracoles “Helifrusa”, Encurtidos y salazones “Abriliva”, Embutidos y jamones “Hnos. Molina”, Quesos “El Roano” y Turrones “Blanco”.

"La más activa"

Al respecto de Artelor el director general de Impulso al Comercio, Rafael Gómez, la destacaba como "un referente a nivel regional" en la promoción de los oficios artesanos, distinguiéndola como "la más activa". Del mismo modo, el mandatario autonómico trasladaba "la apuesta del Gobierno regional por este tipo de iniciativas, que suponen un gran escaparate para poner en valor los oficios tradicionales y proyectarlos a los ciudadanos, sobre todo de cara a un sector que se mantiene vivo, con ganas de mostrar su talento y de conectar con el público".

Por su parte la concejala de Comercio y Artesanía, Mayte Martínez, hacía hincapié en el valor de este tipo de iniciativas a la jora de "acercar a la población en general a las nuevas creaciones de nuestros artesanos locales", conformando un gran atractivo a la hora de fomentar la "promoción local en todos los sentidos".

Cartel anunciador de las jornadas. / L.O.

La enología abre el evento

Para el primer mes de esta actividad, el oficio escogido será la enología, a través de la empresa 'Bodegas Contreras'; unas bodegas cuyos orígenes se remontan a los primeros años del siglo XX, cuando la familia de Juan Contreras Corbalán fundó una pequeña bodega en la pedanía de Avilés. Ya disponible para su visita, la exposición dedicada a estas célebres bodegas podrá visitarse hasta el próximo 31 de enero en la Casa del Artesano.

Además este domingo, a partir de las 12, se llevará a cabo en Avilés una visita guiada–gratuita previa inscripción– a la bodega antigua y a la bodega nueva, así como una cata guiada de las últimas añadas y de la presentación del primer vino dulce de las Tierras Altas de Lorca, 'Argárico'. Asimismo, quienes lo deseen, a partir de las 14:30 h, previa reserva en el 670 719 562 y por un coste de 25 €, podrán disfrutar de un maridaje de estos vinos con cortes de carne argentina a la brasa de la carnicería 'Gourmet Mastroiani'.