Obituario
Fallece Matías Valverde, cronista oficial de Campos del Río
El Ayuntamiento decreta un día de luto oficial y destaca su labor como defensor de la historia y la identidad local
El cronista oficial de Campos del Río, Matías Valverde, ha fallecido, según ha informado el Ayuntamiento, que ha decretado un día de luto oficial y ha ordenado que las banderas ondeen a media asta en señal de duelo.
El Consistorio ha expresado su más profundo pesar por la pérdida de quien fue "cronista y defensor incansable del municipio", y ha destacado que Valverde dedicó gran parte de su vida a investigar, recopilar y difundir la historia, las tradiciones y la identidad de Campos del Río. A través de sus escritos, publicaciones y colaboraciones, rescató del olvido episodios, costumbres y personajes que hoy forman parte del patrimonio cultural y emocional del municipio.
Su labor como cronista estuvo siempre guiada por un profundo respeto a la verdad histórica y un cariño sincero hacia su pueblo. Fue una voz autorizada y generosa, siempre dispuesta a compartir su conocimiento con vecinos, investigadores y generaciones más jóvenes, convencido de que "conocer el pasado es esencial para construir el futuro".
Valverde fue también un firme defensor del río Mula, al que consideraba un elemento esencial de la identidad, el paisaje y la historia de Campos del Río. Desde esa convicción, alzó la voz de manera constante en favor de su protección, subrayando su valor natural, cultural y social, y concienciando sobre la importancia de preservarlo como un legado común.
