365 días de experiencias: Lorca busca atraer visitantes todo el año en FITUR

"Lorca es diferente. Es la ciudad en la que no se pone el sol, un destino lleno de vida, con planes, cultura y experiencias durante los 365 días del año. Una ciudad que ha sabido transformar su historia en motor de futuro y que estos días se presenta en FITUR como un lugar que se vive, se recorre y se disfruta con calma". Con estas palabras resumía el alcalde de la Ciudad del Sol, Fulgencio Gil, la presencia de Lorca en el stand de la Comunidad Autónoma durante la segunda jornada de FITUR.

Parte de la representación regional desplazada a FITUR. / L.O.

A este respecto, fuentes municipales explicaban que la participación lorquina se habría centrado en demostrar el papel del municipio "como uno de los grandes referentes turísticos del sureste español, mostrando su identidad única, su vitalidad constante y una oferta que trasciende las estaciones". Del mismo modo, Gil Jódar recordaba la campaña puesta en marca por el Consistorio para ampliar las estancias en los establecimientos hoteleros locales. "Queremos que quien venga a Lorca tenga siempre un motivo para quedarse, para volver y para recomendarla. Somos una ciudad viva, hospitalaria y en constante movimiento" aportaba el regidor.

Enrique Soler

Dormir en Lorca tiene premio

En cuanto a la citada campaña, cabe recordar que contempla el sorteo de experiencias turísticas, estancias en alojamientos locales, cenas gastronómicas, visitas guiadas y entradas a recursos patrimoniales entre aquellos turistas que pernocten en Lorca. Con esta acción, el Ayuntamiento busca reforzar el mensaje de que Lorca es un destino para quedarse, disfrutar sin prisas y vivir intensamente, más allá de una visita de un solo día.