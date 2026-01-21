La Semana Santa de Lorca deslumbra en FITUR

El Ayuntamiento de Lorca informaba el pasado martes de que, habida cuenta de la declaración de luto nacional por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), la delegación municipal desplazada a la Feria Internacional de Turismo FITUR 2026 había cancelado su participación en eventos y actividades ajenas a la actividad estrictamente profesional.

No obstante, a pesar del contexto de sobriedad obligado por las circunstancias, la presentación de la Semana Santa de Lorca celebrada en el stand de la Región de Murcia deslumbraba a los presentes. "Es una pasión diferente que se vive intensamente en cada rincón de la ciudad", señalaba al respecto el alcalde, Fulgencio Gil, que encabezaba la delegación municipal.

Parte de la delegación de Lorca tras la presentación. / L.O.

"Nuestra ciudad combina historia, cultura, patrimonio, tradiciones, gastronomía y experiencias únicas, y en el centro de todo está la Semana Santa de Lorca, la mejor del mundo, nuestro mayor orgullo y carta de presentación" aportaba el regidor, que aprovechaba la ocasión para anunciar la aspiración de la Ciudad del Sol de acoger en octubre de 2027 la 38ª edición del Encuentro Nacional de Cofradías, el evento cofrade más importante de España.

Encuentro Nacional de Cofradías 2027

En este sentido, Gil Jódar explicaba que la propuesta habría sido trasladada hace unos días a los presidentes de las diferentes cofradías lorquinas., que mostraron de forma unánime su apoyo. "Vamos a preparar una candidatura fuerte y un calendario de actos que incluirá una Procesión Magna con todas las hermandades", explicaba el regidor, quien apostillaba: "esta sería la primera vez que Lorca organizase una procesión de todas sus cofradías fuera de las fechas de Semana Santa".