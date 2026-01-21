Educación
Geólogos de todo el país analizarán estos días las fallas que rodean Lorca
La XXXVII reunión de la Comisión de Tectónica de la Sociedad Geológica de España se reunirá jueves, viernes y sábado en la Ciudad del Sol
Lorca será estos días el punto de referencia de la actualidad geológica nacional. Y lo será de la mano de la Comisión de Tectónica de la Sociedad Geológica de España, que a partir de este jueves celebrará en la Ciudad del Sol su trigesimoséptima reunión. Así, más de una veintena de destacados investigadores y profesionales de ámbito nacional analizarán las fallas que rodean el municipio –Carrascoy, Alhama de Murcia y Palomares– y las deformaciones de la corteza terrestre.
Rosa Medina, edil de Educación, presentaba el encuentro junto a los expertos Juan Antonio López y José Jesús Martínez. "Estos últimos días la Región está siendo protagonista –de nuevo– de una serie de seísmos que ponen de nuevo de manifiesto la necesidad de la continuidad de la realización de estos estudios y jornadas, que ayudan a obtener criterios geológicos dirigidos a favorecer la seguridad y la divulgación científica en relación al patrimonio tectónico y su dimensión dentro del urbanismo local" señalaba este último, catedrático en el del Dpto. de Geodinámica de la Universidad Complutense de Madrid, investigador del Instituto de Geociencias (IGEO) CSIC-UCM y codirector del Grupo de Investigación Geodinámica Planetaria, Tectónica Activa y Riesgos Asociados.
Factor preventivo
Durante el encuentro, según fuentes de la organización, los miembros de la comisión describirán, compartirán y discutirán observaciones centradas en distintos aspectos relacionados con la actividad tectónica de la zona, además de visitar presencialmente una docena de lugares de interés tectónico. De esta forma, se complementarán los estudios y proyectos realizados hasta ahora, que permiten estimar el potencial sísmico de las fallas estudiadas, y determinar la intensidad del movimiento del suelo que pueden generar, dato de gran relevancia para el adecuado diseño antisísmico de edificaciones e infraestructuras orientado a prevenir la acción de futuros terremotos.
