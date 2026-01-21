El Ayuntamiento de Lorca desaloja una vivienda okupada ilegalmente por riesgo de derrumbe

La Unidad de Control del Padrón de Lorca sigue con su 'racha' de desokupaciones iniciada a finales del pasado año. En este caso, los técnicos de la UCP ponían el foco –tras las denuncias de los vecinos de la zona– en un inmueble propiedad de la SAREB y situado en la calle Carril de Caldereros que presenta, desde hace años, un aspecto muy deteriorado. Tanto es así, que ya se ha iniciado el proceso para declararlo en ruina.

En concreto, esta quinta operación de desokupación se saldaba con el realojo de una familia compuesta por dos adultos y dos menores de edad en un hostal del municipio, debido al alto riesgo de derrumbe de la vivienda. Y es que, según el informe elaborado por los técnicos municipales tras las visitas e inspecciones ejecutadas, la edificación presenta un agotamiento generalizado con un estado de ruina técnica, con el consiguiente peligro o posibles consecuencias que pueda tener de cara a vecinos o transeúntes.

Reunión de seguimiento de la UCP de Lorca. / L.O.

"Tras constatar la precaria situación de la familia, se dio traslado de esta circunstancia a los Servicios Sociales municipales, que realizaron las gestiones oportunas adoptando rápidamente una solución habitacional y, como medida de urgencia, el traslado de estas personas a un hostal de la ciudad para su acogimiento; además del posterior seguimiento de su situación, todo con la finalidad de garantizar su seguridad, dado el deficitario estado de conservación del inmueble que habían ocupado", apuntaba la concejala.

En este sentido cabe destacar que, después de las comprobaciones, se ejecutó –por parte de la Policía Local– el precinto de todos los accesos a la infraestructura para evitar que pueda ser nuevamente ocupada. "Todo este engranaje vuelve a poner de manifiesto la importancia del carácter transversal del Órgano del Padrón, que avanza con paso firme en su lucha contra la infravivienda", apostillaba Pérez Martínez.

La primera ruina

"Se trata de la primera declaración de ruina que se incoa a instancias del referido Órgano de Control; una actuación activada, de nuevo, gracias a la colaboración vecinal", señalaba Belén Pérez, que la destacaba como "una de las más reseñables dentro de todas las que se están llevando a cabo en los últimos meses por la Unidad de Control del Padrón".

El inmueble se encuentra en la calle Carril de Caldereros. / L.O.

Tanto es así, que esta operación servirá –según la edil– como punto de inflexión para el Órgano de Control del Padrón, que pondrá el foco en todas aquellas edificaciones que por su deficitario estado de conservación puedan suponer un problema de seguridad sobre todo para sus ocupantes, pero también para los vecinos de las zonas donde se ubiquen.

Por último, la concejala agradecía la colaboración ciudadana a la hora de destapar situaciones de este tipo, "contra las que todos tenemos que luchar por el bienestar de todos los ciudadanos. Pero que nadie se lleve a error: no hablamos solo de hechos que afecten a los propietarios de un inmueble o los vecinos colindantes, estamos hablando de una familia que allí se encontraba en situación de vulnerabilidad y sin unas condiciones mínimas de habitabilidad. Y es ahí donde nos centramos, en que se respeten los derechos de las personas y todos podamos vivir dignamente".