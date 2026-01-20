Tres maravillas botánicas en la huerta de Ricote

En la muy arbolada huerta de Ricote destacan tres árboles más que centenarios: La Olivera Gorda, el ciprés de Los Molineros y la palmera Cinco Hermanas. Los tres son de propiedad privada: La Olivera Gorda es de Juan Trinidad Guillamón Saorín; el ciprés de Los Molineros pertenece a Francisco Turpín Saorín (mi amigo Paco Frutas) y familia; la palmera Cinco Hermanas, a los hermanos María Elena y Ambrosio Moreno.

La Olivera Gorda

Casi todo está dicho de este árbol mítico, así que sólo recordaré sus datos más relevantes. Con sus 1.400 años de vida, está considerado el árbol más longevo de la Región de Murcia.

De nombre botánico Olea europaea, la Olivera Gorda está situada en el paraje de El Salitre de la Huerta de Abajo de Ricote. Tiene 7,5 m de altura y 6 m de perímetro. Cuenta con ramas injertadas de las variedades manzanilla y almena. Su tronco está hueco.

La Olivera Gorda / La Opinión

Desde octubre de 2023 se realizaron en ella trabajos de rehabilitación y conservación en el curso de Paisajismo Urbano Sostenible organizado por el Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias (CIFEA) de Molina de Segura. Concluidos estos trabajos, la olivera presenta un aspecto más hermoso y rozagante que años atrás.

El amor de los pueblos antiguos por sus árboles más hermosos y duraderos hizo que bajo las ramas de la Olivera Gorda tuvieran lugar acontecimientos históricos como el levantamiento de Ibn Hud contra los almohades en 1228 y tras la sublevación mudéjar de 1264 – 1266, los mudéjares del Valle de Ricote entregaron allí mismo sus armas a las huestes del Rey Jaime I de Aragón, según Dimas Ortega López, Cronista Oficial de Ricote.

Ciprés de Los Molineros

Junto a la rambla de la Huerta de Arriba, que conduce al paraje de La Tejera pegado a la sierra, alza imponente sus ramas un ciprés centenario de especie Cupressus y género Sempervirens. Haciendo honor a su apellido latino, luce siempre vigoroso sin una sola ramita seca. Con sus 2 m de perímetro (muy superior a los 50 a 100 cm habituales) y 20 m de altura, se le calcula una edad próxima a los 400 años.

Ciprés de Los Molineros. / La Opinión

Árbol mítico de los romanos, que cocían sus bayas y bebían el cocimiento de efectos alucinógenos, se considera desde entonces el árbol de los muertos. Otros géneros de cipreses distintos del Sempervirens adornan miles de cementerios y sirven de eficaces cortavientos y delimitación de propiedades formando setos espesos.

Y hablando de cipreses, hay un soneto famoso y bellísimo a uno de ellos. Dedicado al ciprés de Silos, su autor es el poeta Gerardo Diego. Dice así:

Enhiesto surtidor de sombra y sueño

que acongojas al cielo con tu lanza.

Chorro que a las estrellas casi alcanza

devanado a sí mismo en loco empeño.

Mástil de soledad, prodigio isleño

flecha de fe, saeta de esperanza.

Hoy llego a ti, riberas del Arlanza

peregrina al azar, mi alma sin dueño.

Cuando te vi señero, dulce, firme,

qué ansiedades sentí de diluirme

y ascender como tú, vuelto en cristales.

Como tú, negra torre de arduos filos

ejemplo de delirios verticales

mudo ciprés en el fervor de Silos.

El ciprés de Los Molineros presenta su copa irregular y gruesa, característica de los Sempervirens, muy alejada de la lanza que el poeta esgrime en su soneto.

He visto otros tres o cuatro ejemplares de estos cipreses en la huerta de Ricote de alto porte, pero ninguno alcanza la majestuosidad del citado.

Palmera Las Cinco Hermanas

Hace 100, tal vez 150 años, en el paraje de la Parabailla de la Huerta de Abajo de Ricote brotó una palmera datilera (Phoenix Dactylifera) junto a la rambla que el camino pisa. También conocida la especie como palmera mediterránea, produce dátiles como su género latino indica, golosina y alimento de avecillas y humanos.

Con el lento crecimiento característico de su especie, la palmera primogénita creció en solitario durante tal vez 20 ó 30 años y terminó alcanzando los 25 m de altura actuales. La base/madre nutricia produjo una segunda palmera–hermana orientada hacia el Sur, no como la primera que crece recta hacia el cielo. Tal vez transcurrieran otros 15 años antes de que la base/madre se decidiera a lanzar un tercer vástago, en este caso hacia el Norte.

Con intervalos de 10 años cada una, crecieron las hermanas números 4 y 5. La número 4 se orientó sabiamente en sentido opuesto a sus hermanas precedentes. La número 5, en cambio, se le ocurrió brotar dentro de la estrecha base/madre de 4 m² justo en medio de sus hermanas. Este hecho, unido al abandono a que sus dueños someten al conjunto, agobiado de palmas secas hace decenios, va a conseguir que esta quinta hermana sucumba pronto, privada de luz y sin posibilidades de crecimiento futuro.

La producción actual de dátiles del conjunto es mínima, de dátiles gruesos y cortos, nunca recogidos por sus dueños; muy alejada con seguridad de los 100 kg por palmera que establece la costumbre para palmeras adultas cultivadas en plena producción. Asegurando su riego necesario y tal vez con los aportes de abonos precisos, no cabe duda que su producción sería abundante. Las palmeras macho no crían dátiles. Las palmeras 1 a 4 son hembras, es decir productoras de dátiles, polinizadas por avecillas e insectos hasta la fecha.

Las Cinco Hermanas lucen espléndidas llegando desde abajo por la rambla, gracias a la aridez del bancal cercano desprovisto de árboles que facilita su visión. No puedo imaginar su hermosura si un día luminoso se vieran libres del oprobio de toneladas de palmas secas que actualmente las abruman.