Ricote, cantares a mi pueblo (1)

Yo le canto a la Olivera Gorda de tronco milenario, columna de Hércules, con sus claras y cansadas ramas de acebuchinas y hojas que van perdiendo el verdor y la plata. Yo le canto a esta olivera capitana que del Valle fue bella sultana y ahora centinela del Castillo moro que sus ruinosas almenas y murallas guarda.

Yo le canto a la vieja Paulina, de rostro desmayado y, hoy oasis de luz y verdes bancales preñados de ricos y variados frutos propios de banquetes, de imperio romano, gracias al milagro del agua que por el empinado acueducto del Solvente sube calmando la sed de aquellos secanos, y a la vez, lavar los paulines pies de Cristo, hechos piedra esculpida por el lagrimear constante del cielo, en el lejano paso de los tiempos, donde todavía la escolanía de serafines cantan sinfonías con arpas, trompetas y violines.

Yo le canto a las Balsas y los Balsones, de desmadejadas ovas verdes y pobres de agua, donde los carrizos y cañaverales se asoman para oír cantar por bulerías a las arrogantes ranas, vestidas de faralaes y lunas blancas.

Yo le canto a las rifeñas tierras del Rife, donde saltan chispas de fragua, cuando el acero de la azada hiere sus entrañas, y se sienten sus quejidos más allá de los Corrales y de las morunas laderas del Barranco de Mezquita, no ha mucho repobladas por jóvenes cristianos, ligeros de fiambrera y de fatiga sobrados y ahí están esbeltos y firmes los pinos con sus copas verdes por el viento mecidos, y alfombrado el suelo de jumas de vino.

Yo te canto a ti, Ricote, y a los montes y montañas que tu ciudadela guardan, ¡oh! Monte de la Almazara, arisco y sobrio, donde sobre tus riscos escalan para comer de tu seca epidermis, las cabras. Yo le canto al Algezar plomizo, torreón de muralla y corazón de yeso moreno con el que se embellecen tus mujeres la cara. Yo le canto al Peñón de Turpín que es, de alabastro, peineta de mujeres de fuego y cara bonita, prendida en el pelo de manolas enlutadas con negra mantilla para lucir con arte y gracia detrás de la Dolorosa en tiempos de recogida pasión, en Semana Santa.

Yo le canto al Carrerón, cañón de breve talla, hecho estrecho camino de pisarlo tantas pisadas, de caballerías y camperos que al Campo iban y de camperos que del Campo venían.

Paredes de granito altas y frías, para impresionar al senderista que por el Camino de la Umbría avanza, para detenerse ante la pinada intrusa del Ché, del molinense Ché García, para seguir hacia la Ventana abierta en la roca de la montaña, por las inclemencias del tiempo y admirar desde allí, la belleza del paisaje y a la novia de Ricote, la recoleta y blanqueña Blanca, que en las aguas del Segura se baña.

Yo le canto a la Calera, balcón babilónico que desde su baranda se contempla maravilloso pensil huertano de verde-limón y flores de primavera rosas y blancas. Yo le canto a la Fuente Grande, donde el agua que en torrente cae, y mueve las aspas de Los Molinos que molían el trigo y la cebada, dejando correr el agua por las acequias, que llevan la vida y la savia a la huerta huertana, jardín de la antigua Babilonia hermana.

Y sin más voz de sentidos cantares y orgulloso de mis amores lejanos, no me falta el recuerdo del paisaje y de mis paisanos.

(1) Artículo publicado en el diario La Opinión, el día 7 de enero de 2015, y reproducido ahora, en su integridad, con motivo de su reciente distinción, otorgándole el “Premio a la Excelencia”. Coincidiendo con la celebración del I Centenario de la constitución del Club Atlético Montañés, de Ricote, el pasado 15 de octubre, a título póstumo (ya que su fallecimiento se produjo en Murcia, el día 6-V-22 a los 90 años de edad). Como uno de sus dirigentes más renombrados y prestigiosos, a lo largo de toda su historia.