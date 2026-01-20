Resumen del año 2025 en Ricote

ENERO

La mayoría de la información generada el pasado enero de 2025 venía incluida en el Suplemento Especial de las Fiestas, con todo detalle. Debido a esta circunstancia resultaría ahora redundante insistir en lo mismo, aun cuando la más notoria, tal vez, por su enorme repercusión social, fue la celebración del pregón en honor de nuestro santo patrón San Sebastián, pronunciado por un oriundo de Ricote, José Pablo Cano Gómez, doctor en Comunicación por la UCAM, dedicado a sus familiares y de una manera muy especial a su madre, Rosa Gómez Turpín, de gran profundidad y belleza.

Pero si tuviéramos que recordar algo, no estaría de más mencionar la muy celebrada II Ruta teatralizada ‘Ricote, pueblo que encanta’. En ella, la Señorita Virginia (como si fuésemos sus alumnos) nos llevó de excursión por las calles de Ricote, adentrándonos en sus callejas y rincones (el manaor, el pilar, la casa de Hoyos...), mostrándonos las costumbres y quehaceres cotidianos de antaño o los secretos de sus monumentos. Por el camino nos encontramos, entre otros, con la Asunción ‘Salmerona’ o el maestro Peñaleja, o lugareños que iban a la ofrenda a San Sebastián. Con la sorpresa final en el interior de la iglesia parroquial de un concierto de Auroros, guiados por Emilio del Carmelo Tomás Loba.

II Ruta teatralizada ‘Ricote, pueblo que encanta’. / La Opinión

El 23 y 26 de enero encontramos en prensa que Legado Vivo da inicio a la recuperación del árbol de junta de Ojós y Villanueva. En el proyecto, según aparece en texto destacado, ha trabajado nuestro paisano el doctor en historia de la Universidad de Alicante José María García Avilés, hallando documentos que atestiguan la peculiar circunstancia de que ambos municipios siguen siendo términos proindivisos o mancomunados según estableció la Orden de Santiago.

FEBRERO

El día 17, la delegada del Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara, se reunió con los alcaldes de los trece municipios de menos de 8.000 habitantes de la Comunidad (entre ellos Ricote) para informarles del Plan de la Administración ‘Cerca de Ti’, que garantiza el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos en todos los territorios.

La representante del Gobierno Central en Murcia aprovecha la ocasión para instarles a los regidores municipales a que se sumen a este plan que, entre otros beneficios, evitará desplazamientos para trámites burocráticos tales como la emisión del certificado digital, el sistema Clave permanente y las gestiones propias que comportan los contactos con el SEPE, la Seguridad Social y la Dirección General de Tráfico.

«Hazaña espacial». «Tras el ex ministro Pedro Duque y Miguel López Alegría, el presentador entra en la historia al superar la línea Kármán, los 100 km de altitud y unos segundos en ingravidez. Lo ha hecho en un cohete de Jezz Bezos» y «El hito de Calleja: el ‘aventurero’ se convierte en el tercer español en llegar al espacio».

Con estos titulares resalta el diario La Opinión su proeza, con fecha 26 de febrero, con una página a todo color e ilustrada con tres fotografías, muy representativas, de dicho acontecimiento mediático, cuyo artículo firman M. Bouiali y A. Acosta.

Y como curiosidad añadida, señalar que, en nuestra remozada casa familiar, comprada a mis hermanos y lugar donde yo naciera (el 24 de agosto de 1937) en la actual calle de Santiago, número 16, y con motivo de nuestras bodas de oro matrimoniales, se instaló una vidriera elíptica, alusiva a dicha efeméride, entre cuyos elementos decorativos se incluía el apellido Guillamón. Confeccionada por la empresa Talleres Ópalo de Yecla, bajo la coordinación técnica, como máximo experto, de nuestro admirado amigo, natural de Elche de la Sierra, aunque sus más remotos orígenes están en Jumilla, de la que era originaria parte de su familia paterna ¡Descanse en paz!

El día 28 de febrero, como todos los años por estas mismas fechas, el diario La Opinión edita un Suplemento Especial, de 24 páginas, dedicado íntegramente a todos los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Murcia, bajo el siguiente epígrafe: ‘Proyectos Municipales’. Entre los cuales se incluye Ricote, con un tercio de página y una foto panorámica de la Villa, con los siguientes titulares: «Impulso y revitalización de la cultura emprendedora y la economía local» y «Se ha firmado la adhesión para formar parte de La Red de Ayuntamientos Rurales Emprendedores de la Región de Murcia».

MARZO

En la primera semana del mes de marzo, y siguiendo las recomendaciones de un buen amigo, acabo de leerme el libro ‘Historias de la historia de España’, de Marcelino Lominchar Plaza (Toledo, 1972), con un titular en su portada, que dice: «Una historia sin filtros: real, sorprendente y adictiva… La historia de España como nunca te la habían contado», y que recomiendo vivamente.

Por cierto, que una vez anotados en mis cuadernos de lectura los datos más relevantes, a tenor de las instrucciones que en su día nos sugiriera mi admirado Maestro D. Manuel Marín Baldrich, de Cieza, hacen ya el número 62 de la serie (de 200 páginas) y uno que perdí… Mientras esperaba en un banco en las proximidades de la Escuela de Maestría de Murcia a que abriesen la biblioteca del Centro Cultural de Casillas. Acompañado del senador del PSOE, José Pérez Fernández, viejo amigo de la familia, ya desaparecido, pero siempre en el recuerdo. ¡Dicho queda!

Con fecha 8 de marzo, la Real Academia Alfonso X el Sabio suma a su cuerpo de asesores a cinco nuevos miembros. Entre ellos, al que fuera mi último Jefe del Servicio Regional de Patrimonio Histórico, el arquitecto Félix Santiuste de Pablos que, como miembro de su equipo y durante tanto tiempo, me enorgullece y satisface a partes iguales. ¡Nuestra enhorabuena! Acompañado de Francisco José Alegría, Ángel Campos, Noelia Ibáñez y Manuel Martínez Arnaldos.

El día 16 se inaugura una calle en homenaje al periodista Ismael Galiana en las proximidades del teatro Romea. La viuda y los seis hijos del gastrónomo y colaborador de La Opinión asisten al emotivo acto en el que se descubre la placa en su memoria. Gran amigo nuestro y autor de las colecciones ‘Murcia, Monumentos y tradiciones’ y ‘La Región de Murcia, pueblo a pueblo’, en uno de cuyos capítulos: ‘Ricote, cabeza del Valle’ (páginas 645-672), se escribe ampliamente de nuestro pueblo, incluyéndose en el mismo una fotografía de mi propia madre, Orosia, y dos de sus postres más celebrados, los rollos al vino y los garbanzos garrapiñados, pura delicia, y el plato estrella de Jesús Candel Turpín ‘el Farinas’, el arroz y alubias con cerdo y hojas de cardo, que no había día que me lo encontrase por las calles de Murcia, para darle recuerdos a tan expertos ‘manitas’, como para ‘Antoñele’, que ejerció de cicerone en dicha circunstancia.

El Valle de Ricote impulsará el turismo con una mancomunidad, de cara a crear un nuevo destino Sisted (Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos) en la Región de Murcia (Día 17).

El diario La Opinión, el día 17 de marzo, como todos los años por estas mismas fechas, edita un Suplemento Especial, de 48 páginas, titulado ‘Retos Municipales’, en el que se recogen las actuaciones más destacadas de los 45 Ayuntamientos que integran la Comunidad Autónoma, con los siguientes titulares, en su portada: ‘Proyectos para construir el futuro’ y ‘Los municipios de la Región de Murcia presentan una batería de iniciativas para afianzar su transformación urbana, apoyándose en estrategias de sostenibilidad, patrimonio y digitalización’.

Y que, por lo que afecta a nuestro municipio, se resume en un trabajo muy documentado titulado: ‘Ricote programa nuevos proyectos para mejorar su red patrimonial’. Con el siguiente pie de foto: ‘Encuentro artístico en el Centro Cultural de Ricote, con motivo del Día de la Mujer’.

El 21 de marzo (y después de tanta lluvia) no viene mal recordar los versos de Antonio Machado: «La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. Ha despertado la rama y el almendro ha florecido».

ABRIL

Según reseña de prensa, de fecha 9 de abril, parece ser que el secretario de Salud, Robert F. Kennedy (del gobierno del presidente Trump) ha recomendado aceite de hígado de bacalao y vitamina A para combatir la epidemia de sarampión. A uno le ha dado por subir los aranceles hasta la estratosfera, y al otro (un antivacunas irredento), por las fórmulas mágicas. Como esto siga así, habrá que declarar a todo este equipo de visionarios como ‘locos de atar’.

El lunes día 20 de abril fallece el Papa, a las 7.30 de la mañana de un derrame cerebral. Tenía 88 años.

Entre los días 28 y 29 de abril de 2025, lunes y martes (horas 12:33 y 12:12, respectivamente) se produjo en toda España un apagón ‘histórico’ que nos tuvo durante 24 horas en un ‘¡ay!’. A nuestra familia, que procedíamos de Ricote, por segundos, no nos cogió en el ascensor de puro milagro. Ante el peligro no se nos ocurrió otra medida más urgente que salir corriendo hacía un solar que había en las proximidades del Bar Alias y comer a la ‘púa’, ya que no podíamos pagar con tarjeta, y dinero suelto no llevamos en el bolsillo ni un simple euro. ¡Aún tengo el miedo metido en el cuerpo!

«El Valle de Ricote contará con una estación para controlar la calidad del aire»; «Ulea se perfila para acoger el nuevo punto de medición fijo, cuyo montaje todavía debe sacar a licitación la Consejería de Medio Ambiente» y «Los equipos detectan los niveles de monóxido de carbono, benceno y partículas en suspensión, entre otras sustancias» (Día 26).

MAYO

El día 13 de Mayo (martes y trece), una chica avispada y muy cariñosa le dio ‘el abrazo del amor’ a una parroquiana nuestra, ‘birlándole’ una medalla que llevaba colgada al cuello, muy valiosa. ¡Hay amores que matan!

El día 14 de mayo, en un extraordinario Especial publicado por el diario la Opinión titulado: ‘Suplemento de Desarrollo Cooperativo de la Región de Murcia Fecoam/Ucomur/Ucoerm, aparece una reseña de nuestro pueblo, con el siguiente titular: «Ucomur y Ricote impulsarán el cooperativismo en el municipio».

Reunión entre Ucomur y el Ayuntamiento tras la firma del Convenio. / La Opinión

Y el mismo día e igual medio, casualidades de la vida, en la sección de municipios aparece una nueva información de nuestra villa, que parece estar de moda, titulada: «Proyecto piloto: Una apuesta por el agroturismo para fomentar el desarrollo del Valle de Ricote». Con dos sumarios adicionales, del siguiente tenor: «El proyecto Misea, que impulsa la Secretaría de Turismo, enriquecerá la oferta con experiencias sostenibles, fomentará la desestacionalización y creará empleo» y «Se pretende consolidar como un destino sostenible de interior de referencia».

Presentación del proyecto Misea. / La Opinión

El domingo día 18, por la tarde, se produce una gran tormenta en Ricote, acompañada de muchísimo granizo, hasta el punto que parecían los montes nevados. Afectó seriamente a la parte baja de la localidad, sótanos y a aquellas viviendas que de forma natural se asientan en las montañas, entre ellas, la casa de nuestra propiedad, sita en la calle San Sebastián numero 21. Mis hijos se ven tan apurados que reciben de los vecinos de enfrente la ayuda necesaria para salir del atolladero. ¡Mil gracias desde aquí! Tal como se muestra en la fotografía que ilustra este texto, acompañados del matrimonio formado por Carmen Candel López y José Guillamón Yepes, y a buen seguro que su hermana María y su marido Aniceto, que no andarían muy lejos. ¡Dicho queda!

Gran tormenta en Ricote, acompañada de muchísimo granizo. / La Opinión

El día 18 de mayo a medio día, antes de comer, en Ricote, a mi mujer se le cae de las manos una fuente de cristal rompiéndose en mil pedazos. Pero cuál es su sorpresa cuando aprecia con estupor que en su pierna derecha se ha hecho una pequeña herida de la que sangra caudalosamente como un torrente. A voz en grito, tocamos a rebato, reclamando la presencia urgente de nuestros hijos que, casualmente, estaban en el bar de la Toñi tomándose unos quintos… Así como de la presencia de la vecina de enfrente y enfermera, Mila Martínez Lajarín, que la sacó de inmediato del peligro que le acechaba. Prodigándole tal cúmulo de atenciones, y con tanto mimo y profesionalidad, que le salvó la vida, o al menos así lo apreciamos nosotros. Nunca hemos visto, en vivo y en directo, una actuación más perfecta, digna de un cum laude y, por tanto, sobra advertirlo, nuestro agradecimiento será eterno…

Jesús Aurelio Gómez, una vez más, pone el dedo en la llaga con una carta abierta al director fechada el 22 de mayo, titulada: «Castilla-La Mancha y García-Page», sobre el Trasvase del Ebro, siempre tan candente.

Mejora en los hábitats de la Sierra de Ricote y La Navela. Medio Ambiente llevará a cabo actuaciones de selvicultura, creación de puntos de agua, señalización y protección de la fauna silvestre (Día 25).

JUNIO

Así, de entrada, si les digo que todas las semanas juego a la Lotería Primitiva o a la Bono Loto por un coste aproximado de 10 euros pensarán ustedes «¡Vaya ocurrencia! Eso le pasa a cada hijo de vecino y no se anda por ahí con tantos aspavientos». Pero, amigo mío, si les cuento que un lunes cualquiera, el día 2 de junio de 2025, sin ir más lejos me caen 1.826,39 euros en el Estanco. ¿Cómo se les queda el cuerpo? Bueno, pues tuve la santa pachorra de dividir su importe entre cuatro, entre mis tres hijos y el matrimonio. Mandándole la parte correspondiente a Raúl, que vive en La Coruña, y el resto, tal cual, gastarlo íntegramente en el bar ‘el Carril’ o ‘el Sorpresas’ (sin ningún remordimiento de conciencia), uno de los tantos establecimientos del ramo que colabora con nosotros, publicitariamente, para sacar adelante este Suplemento Especial que tienen entre sus manos. Por si acaso, un día de estos, que todo podría ocurrir, se rompe una taza de duralex y viene a darme precisamente en la corva ¡Qué cosas peores se han visto! ¡Tomen nota!

El Pleno del Ayuntamiento de Ricote acordó dejar vacante el nombramiento del Juez de Paz sustituto, ya que ningún aspirante se ha presentado para ocupar el puesto. Debido a esta circunstancia, el juez titular, Constantino Sánchez Moreno ‘Nino’, que ejerció dicha función durante 8 años, deberá asumir en solitario todos los asuntos que se presenten.

JULIO

«Ocho municipios unen sus esfuerzos para impulsar el trabajo autónomo»; «Las localidades son Pliego, Aledo, Campos del Río, Albudeite, Ulea, Ojós, Villanueva del Río Segura y Ricote», y «El objetivo es generar sinergias entre los territorios regionales que poseen menos de 5.000 habitantes» (La Opinión, día 2 de julio).

Ocho municipios unen sus esfuerzos para impulsar el trabajo autónomo. / La Opinión

La Dirección General de Comercio concede una subvención por importe de 23.000 euros para la reformas de las instalaciones tendentes a la mejora de climatización en el Mercado de Abastos de Ricote (Día 3 de julio).

Feria Gastronómica de Archena. / La Opinión

La Consejería de Agua ultima las obras para el suministro de la zona rural del municipio con una inversión total de 250.000 euros. Intervención, centrada fundamentalmente, para ampliar la red de abastecimiento de agua potable, en el paraje de Las Lomas, del Campo de Ricote y que permitirá dar servicio a más de 160 personas, en un área muy afectada por el incremento reciente de viviendas (Día 13 de julio).

Obras de la nueva red de abastecimiento en Ricote. / CARM

«El edificio del antiguo Consistorio, orientado a Mediodía, dará paso a un centro de exposiciones»; «Seis plantas distribuirán el inmueble y acogerán muestras dedicadas al bolillo, el esparto, la huerta, el limón y la cultura mozárabe», y «El inicio de los trabajos, por importe de 150.000 euros, deben finalizar antes del próximo mes de mayo» (Día 31 de julio).

AGOSTO

«El colegio García Candel estrena cubiertas y un aula de dos años», y «El centro educativo mejora su aislamiento y cuenta con placas solares para abaratar la factura eléctrica en casi un tercio».

El consejero Víctor Marín, durante su visita al colegio de Ricote. / CARM

«Medio Ambiente. Un Valle de Ricote más seguro, accesible y verde»; «La Comunidad inicia las obras de mejora del área recreativa del Mirador del Solvente, ubicado en la Red Natura 2000».

Visita a las obras de adecuación del área recreativa del Mirador del Solvente. / CARM

«Murmullo será el primer festival Slow del Valle de Ricote», y «La Comunidad apoya en Ulea, Villanueva del Río Segura, Ojós y Ricote la celebración de recitales y otros eventos entre septiembre y octubre».

La consejera Carmen Conesa junto a los alcaldes implicados del Valle de Ricote . / La Opinión

El día 18 de agosto, nuestro compañero en las tareas informativas en el diario La Opinión, Jaime Ferrán, hace una entrevista en profundidad a nuestro querido paisano y entrañable amigo José Miguel Rojo Martínez (Investigador de la Universidad de Murcia) de dos páginas de extensión y tres fotografías de gran tamaño (de Juan Carlos Caval), y que por sintetizar, resumimos su contenido en los siguientes sumarios: «El estudio de un investigador de la UMU demuestra que la política influye en la elección de pareja y se inserta en las relaciones personales: El amor en los tiempos de la polarización»; «El exceso de politización, al final, contribuye a una sociedad con menos capacidad para cooperar»; «En 2022, en EE. UU. se lanzó ‘The Right Stuff’, una app conservadora libre de votantes demócratas», y «El discurso antifeminista de Vox aleja especialmente a sus votantes varones de las mujeres».

Lea con detenimiento dicho estudio, paladéelo, y si es capaz, nos lo cuenta. Nosotros, simplemente, con insinuarlo, nos damos por contentos. Que piensen unos; que inventen otros ¡qué diría aquél!…

El día 24 de agosto, festividad de San Bartolomé, patrón de Cieza, cumplimos 88 años (Las ‘mamellas’, según el número de los ciegos) y parece que fue ayer cuando hicimos la Primera Comunión ¿Verdad, Octavio?

«El TSJ condena al Consistorio a devolver a Fomento 31.565 euros pagados hace 15 años», y «La cuantía corresponde al 50% de la subvención anticipada para la renovación urbana del barrio de los Pasos, que no fue justificada».

Restos de la ermita en proceso de restauración. / La Opinión

El diario La Opinión, por su parte, para destacar su gran importancia, con sendos sumarios del siguiente tenor: «Música: Calequi y las Panteras, Tarta Rellena, Verde Prato y Maestro Espada encabezan el primer cartel del Murmullo, una novedosa cita que tendrá lugar el 13 de septiembre y el 5 de octubre», y «Un nuevo festival para disfrutar ‘slow’ del Valle de Ricote».

Y, de todo su contenido, me quedo con dos párrafos preciosos: «La buena pintura nos ayuda a ver más allá de lo aparente y a redescubrir la conexión profunda que existe entre todas las cosas». «En resumen, la Fundación Pedro Cano es el templo del arte en Blanca, y Pedro su demiurgo. Su influencia ha sido decisiva para moldear la identidad natural del pueblo, y su obra ha contribuido a elevar la conciencia estética de toda la Región. Si imagináramos una Blanca sin la Fundación, veríamos un pueblo igual de hermoso, pero sin esa chispa interior, sin esa vibración artística que hoy lo distingue. La Fundación ha dado a Blanca alma, propósito y proyección».

También pudiera ser, que influyese mucho en ello, porque no, que desde niño, ‘Antoñele’, mi gran amigo, no se quitase de la boca el nombre de Pedro Cano; que el alcalde de la localidad, Ángel Pablo Cano Gómez, sea hijo de una ricoteña; que desde la creación de dicha Fundación siempre haya estado por medio, dando su impulso vital, Mari Carmen Rojas, la mujer de mi arquitecto de cabecera, Alfredo Vera Boti, y un ser adorable y, lo más importante, que gracias a la mediación del ‘Sacris’, con sus reportajes fotográficos glosando su papel en Las Comedias, hoy soy el marido de la ‘Portillica’, el gran amor de mi vida ¡Para qué pedir más!

SEPTIEMBRE

El Valle de Ricote estrena señales y un photocall temático para mejorar la experiencia del viajero.

Photocall temático para mejorar la experiencia del viajero. / La Opinión

Señalización vertical. / La Opinión

«El incendio de Ricote que dejó tres fallecidos, a juicio con cuatro acusados». Trágico incidente que no llega a resolverse pero que la información no cesa. Ahora, el abogado de la familia de las víctimas cree que existe riesgo de que el caso se archive pese a la abrumadora prueba indiciaria (Día 19).

La Guardia Civil, en el callejón al que da uno de los accesos de la vivienda incendiada en Ricote. / Israel Sánchez

El diario La Opinión, por su parte, con fecha 25 de Septiembre, destaca en su investigación que «Piden que siga la causa por presunto asesinato en el incendio de Ricote», subrayando nuevamente que «El fiscal ha solicitado que continúe el juicio contra el principal acusado y que deje fuera a los otros tres investigados en la muerte de tres personas».

El diario La Opinión, con fecha 27 de septiembre, dedica una página especial, bajo el membrete de ‘Turismo Región de Murcia’ y tres fotografías a color, con los siguientes titulares: «Las mil formas de viajar en una Región que atrae cada vez más miradas»; «La Región de Murcia celebra el Día Mundial del Turismo mostrando su crecimiento y ofreciendo experiencias únicas que combinan naturaleza, cultura y gastronomía». Y, como colofón, el siguiente cierre: «Cada experiencia se completa con una gastronomía de 1.001 sabores, donde conviven platos heredados de generación en generación».

OCTUBRE

Con motivo del Día de las Bibliotecas, el centro cultural de Ricote acoge el Festival de la Palabra, con actuaciones muy variadas, tales como rap, cuentacuentos, teatro y trovos. La clausura correrá a cargo de la compañía murciana ‘Teatro de la Entrega’, el día 25 de octubre.

De mis lecturas: Según Freud, si dos individuos están siempre de acuerdo en todo, puedo asegurar que uno de los dos piensa por ambos.

Decía el poeta Joaquín Bartrina: «Oyendo hablar a un hombre fácil es / acertar donde vio la luz del sol: / si habla bien de Inglaterra, será inglés; / si habla mal de Prusia, es un francés; / y si habla mal de España, es español».

Dicho. «A las ánimas benditas no te pese hacer el bien / porque sabe Dios si un día / tú serás ánima también».

Aristóteles: «No te olvides que los ignorantes siempre afirman con fuerza, mientras los sabios dudan y reflexionan».

Decía Skinner (y luego Einstein y más tarde Pilar Alegría): «La educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela».

Carl Gustav Jung: «Quién mira hacia fuera, sueña; quien mira hacia dentro, despierta».

Premio Nadal 1983, Salvador García Aguilar (por su obra ‘Regocijo en el hombre’): «Una mujer, a su esposa en la calle: Enhorabuena por el premio que le han dado a su marido. No sabía que Salvador supiera nadar tan bien».

NOVIEMBRE

Últimas noticias de ‘Tribunales’ que nos afectan muy mucho: «Archivan la causa contra tres de los sospechosos del incendio de Ricote», y «La jueza ve indicios de que el autor de una pintada amenazante prendió fuego a la casa». El día que se resuelva el caso, definitivamente, por su lentitud, nos va parecer un milagro. Ahora, eso sí, esperemos que el que la haga, la pague… (Día 11).

El día 25 de noviembre, martes, sobre las 8:30 de la tarde, cinco individuos desconocidos y con la cara tapada atracan y roban a la estanquera de Ricote, Carmen Gómez López, llevándose diverso material de la tienda y dinero sin precisar en una operación perfectamente orquestada y llevada a cabo en segundos que dejó anonadada a la propietaria. Pero, afortunadamente, sin daños personales. Denunciado el caso a la policía, no hay noticias fehacientes al día de la fecha. Seguiremos informando.

El día 26 de noviembre, el diario La Opinión, haciéndose eco de la gran manifestación llevada a cabo en Murcia el día anterior, en su portada destaca en grandes titulares: «El grito de las que ya no tienen voz». Reproduciéndose una pancarta con la siguiente leyenda: «¡Juntas contra las violencias machista. Ni una menos!».

DICIEMBRE

La antigua guardería del paraje de Las Piezas acogerá un aula digital, como consecuencia de una subvención concedida, por importe de 27.869 euros, procedente de fondos europeos Next Generation, con utilización preferente para personas mayores (Día 5).

El día 5 de diciembre, en el salón de actos del nuevo Ayuntamiento, a partir de las 19 horas, se lleva a cabo la presentación del libro ‘El secreto del viñedo’, original del poeta y escritor local Juan Carlos Borreguero Tavira (editado por Novela Veredas).

La Comunidad Autónoma ha concedido una subvención por importe de 24.175 euros al Ayuntamiento de Ulea para la excavación y restauración de la terraza superior del Salto de la Novia, considerado Bien de Interés Cultural.

Reseña vertida a este rincón informativo, (pese a pertenecer a otro municipio), por la alta significación simbólica y sentimental que siempre tuvo en todo el Valle, incluido Ricote. La de cuentos que me he tenido que ingeniar yo para justificar dicha inclusión, que se lo pregunten si no a mi sobrino Álvaro Guillamón Minaya, que ahí está para contarlo hasta el punto que alguno de ellos me lo he tenido que aprender de memoria, para no defraudarlo. ¡Pues se coge antes a un mentiroso que a un cojo! (Día 7).

La Comunidad Autónoma hace pública la inyección de 1,1 millones de euros que permitirá la realización de quince actuaciones en centros sociales y parques de pedanías y zonas rurales. Entre ellas, en Ricote, por importe de 56.312 euros, para la instalación de zona infantil de juegos en el parque de Las Cañadas, remodelación de parques infantiles en el Huerto de Celestino.

A través del a Consejería de Política Social, Familias e Igualdad para el desarrollo del Plan Correspondiente, los siete municipios del Valle de Ricote recibirán 467.821 euros para favorecer la conciliación familiar. (Día 11).

El día 17 de diciembre fallece en Ricote, a los 88 años, los mismos que los míos, Paquita Lajarín Buendía, más conocida cariñosamente, como ‘Paquita del Horno’. La más distinguida embajadora de la transición, en tiempos de la UCD, desfilando por su casa lo más granado de la política española, con brillante notoriedad para el pueblo y una mujer mágica.

El doctor César Salcedo, nuestro primo querido, jefe de la Unidad de Ortopedia Infantil de la Arrixaca, ingresó el día 18 de diciembre en la Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región de Murcia con una disertación sobre ‘la cirugía ortopédica y traumatología pediátrica: la raíz del árbol de Andry’. Excelente profesional que, junto a su equipo, constituyen una referencia en Ortopedia Infantil en España.

Y esto es todo. Felices Fiestas y un próspero año 2026.