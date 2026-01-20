La Reina Sofía entrega el diploma del Premio Hispania Nostra 2023 al proyecto ‘Legado Vivo’

Su Majestad la Reina Doña Sofía presidió el acto de entrega de los 19 diplomas de los Premios Europeos de Patrimonio / Premios Europa Nostra y de los Premios Hispania Nostra a las Buenas Prácticas en Patrimonio Cultural y Natural, que se otorgaron en las convocatorias de 2022, 2023 y 2024. La ceremonia tuvo lugar el pasado 31 de enero en La Farm Studio, en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).

La Asociación Cultural ‘La Carraila’ y Caramucel, naturaleza e historia, quienes dirigen y ejecutan el Ecomuseo ‘Legado Vivo’, recogieron el diploma del galardón Premio Hispania Nostra 2023, en la categoría de señalización y difusión del patrimonio cultural y natural, de la mano de Su Majestad la Reina Sofía. Lo hicieron en representación de todas las administraciones, asociaciones, instituciones, empresas y personas que desde 2013 han colaborado con esta planificación asociativa para salvaguardar y promocionar los elementos que conforman el imponente paisaje cultural del Valle de Ricote.

La ceremonia contó con la presencia de D. Nicanor Sen, delegado del Gobierno en Castilla y León, D. Simón Alonso, alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, Dña. Araceli Pereda, presidenta de Hispania Nostra, Dña. Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, y D. Fernando Sampedro, secretario de Estado para la Unión Europea, entre otras personalidades. Asimismo, en este acto se rindió un homenaje a D. José María Ballester por toda una vida dedicada al patrimonio.

Fue Jesús Joaquín López Moreno, director del proyecto cultural ‘Legado Vivo’, el encargado de recoger el premio de la mano de la Reina Sofía, estando acompañado de los compañeros José María Gómez Manuel, Joaquín Caballero Soler, José Molina Ruiz y Sonsoles Tornero Ramírez. Para todos ellos fue «una gran satisfacción compartir en una misma ceremonia este logro asociativo con los murcianos de Ecoproyecta Pablo Carbonell Alonso y Juan Miguel Galera Miñarro, también galardonados con el Premio Europeo de Patrimonio/Premio Europa Nostra 2024 por la conservación y adaptación a nuevos usos de los pozos de nieve de Sierra Espuña (Alhama de Murcia)».

El evento fue arropado por el director general de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Patricio Sánchez López, el presidente de Icomos-España, Juan Carlos Molina Gaitán, y el delegado de Hispania Nostra en la Región de Murcia, Miguel San Nicolás del Toro.

En los 24 años de andadura de la Asociación Cultural ‘La Carraila’, es el mayor reconocimiento público a su labor asociativa. En esta ocasión, a nivel nacional, realizado por la Casa Real. Un logro descrito por la asociación como «inimaginable, que supone un gran espaldarazo para seguir trabajando en la salvaguarda y promoción del impresionante paisaje cultural del Valle de Ricote».

Galardonados

La lista completa de galardonados fue la siguiente: en los Premios Hispania Nostra 2022, en la categoría 1, Intervención en el territorio o en el paisaje, el premio fue para la Salvaguarda del paisaje cultural de Punta Nati, Ciudadela (Menorca). En la categoría 2, Conservación del patrimonio como factor de desarrollo económico y social, el premio recayó en la Recuperación y puesta en valor del Monasterio de Santa María de Rioseco: motor de cambio y desarrollo en la España rural, Rioseco (Burgos), y se concedió un accésit a la Rehabilitación integral del Pabellón de Convenciones del recinto ferial de Casa de Campo, Madrid. En la categoría 3, Señalización y difusión del patrimonio cultural y natural, el premio fue para el Diseño, desarrollo y ejecución de la unificación de la señalética específica de las juderías que componen la red ‘Caminos del Sefarad’.

En los Premios Hispania Nostra 2023, en la categoría 1, Intervención en el territorio o en el paisaje, el premio fue para la Geoda de Pulpí, Pulpí (Almería). En la categoría 2, Conservación del patrimonio como factor de desarrollo económico y social, el premio recayó en el Mantenimiento y recuperación del patrimonio de Valderrobres, Valderrobles (Teruel). En la categoría 3, Señalización y difusión del patrimonio cultural y natural, el premio fue para el Proyecto cultural “Legado Vivo”, Valle de Ricote (Murcia).

En los Premios Hispania Nostra 2024, en la categoría 1, Intervención en el territorio o en el paisaje, el premio fue para El molino de la Fuente del Corcho: recuperación de la memoria industrial, cultural y etnográfica, San Miguel de Corneja (Ávila). En la categoría 2, Conservación del patrimonio como factor de desarrollo económico y social, el premio recayó en la Investigación, documentación, restauración y comunicación de las fachadas de la Giralda, Sevilla. En la categoría 3, Señalización y difusión del patrimonio cultural y natural, el premio fue para INCUNA: una asociación, 25 años y dos libros para conmemorarlo, (Asturias).

En los Premios Europeos de Patrimonio/Premios Europa Nostra 2022, en la categoría de Conservación y adaptación a nuevos usos, el premio fue para Illa del Rei, Mahón (Menorca). En la categoría de Investigación, el Grand Prix se concedió a Silknow, Valencia. En la categoría de Educación, formación y capacitación, el Grand Prix fue para Symphony, un viaje virtual al corazón de la música, y se concedieron premios a PAX-Patios de la Axerquía, Córdoba, y a Wikipedra, (Cataluña).

En los Premios Europeos de Patrimonio/Premios Europa Nostra 2023, en la categoría de Conservación y adaptación a nuevos usos, el Grand Prix fue para el Puente de Deba, Deva (Guipúzcoa), y el premio recayó en las Ruinas del Monasterio de San Pedro de Eslonza, Gradefes (León).

Finalmente, en los Premios Europeos de Patrimonio/Premios Europa Nostra 2024, en la categoría de Conservación y adaptación a nuevos usos, el premio fue para los Pozos de nieve de Sierra Espuña, Alhama de Murcia (Murcia), y en la categoría de Educación, formación y capacitación, el premio recayó en la Escuela de carpintería de lo blanco, Narros del Castillo (Ávila).