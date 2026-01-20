Reforestación

Hemos de tener en cuenta que la forestación era la base de uno de los ingresos de los ayuntamientos en la década de los años 40 del pasado siglo XX: la subasta de pinos apeados, descortezados y reunidos en zonas, tal y como se anunciaba en las subastas de pinos maderables.

A primeros del siglo XX (1905) ya se hizo una repoblación natural en el Barranco del Cojo, y unos años más tarde en el Barranco de la Linuesa. En diciembre de 1942, esta subasta correspondía al monte del Estado número 5, del catálogo ‘Sierra de Ricote’, con un volumen de 222,825 metros cúbicos, bajo el tipo de tasación de 32.775 pesetas y que se publicaba en el Boletín Oficial de Murcia, número 271.

Lógicamente, para poder recoger los pinos maderables era preciso la existencia de una red de caminos, de ello trata Pascual Sánchez Moreno en su publicación en el diario Línea, de fecha 29 de octubre de 1943, página 5, que entre otras cosas citaba:

Importancia forestal de Ricote

«Respecto de nuestra provincia, Ricote sigue en importancia forestal a Sierra Espuña, que ocupa el primer lugar.

La extensión total de sus montes es de 4.218 hectáreas, de las que sólo una parte insignificante se hallan sin repoblar. Cuenta con un excelente sistema de sendas forestales planeado según las necesidades de cultivo y vigilancia; en cambio, no se tuvo en cuenta las relativas al aprovechamiento de sus arboledas, por lo que prácticamente llegado el tiempo de explotación, éstas quedaban aisladas de los principales mercados al no existir la vía de comunicación adecuada para los medios de transporte que suelen utilizarse en casos análogos».

Barranco del Cojo (1905). | | L. O.

Construcción de una carretera

«Siendo pues la tierra de Ricote una amplia zona forestal, y no existiendo en ella más que un camino a medio construir que la faldea tan sólo por una parte, las labores de extracción resultaban arduas en extremo. En ocasiones, la saca de un madero hasta el punto de carga costaba horas de trabajo, en el que habían de intervenir, unas veces, cuando era posible, caballerías, y otras, la mayoría, pues el terreno es sumamente quebrado, exclusivamente personas, y la necesidad de trocear la madera de fuerte escuadría para darles salida al mercado causaba la pérdida de un crecido tanto de valor de aquella.

Barranco de la Linuesa (1920). | | L. O.

Este procedimiento del arrastre a grandes distancias se ve hoy disminuido considerablemente gracias a la carretera que está abriendo por cuenta del Estado y que cruza la sierra en diagonal desde su centro a la parte más elevada, para luego bajar atravesar el campo de Ricote. Facilitado así el medio de transporte, se revaloriza la explotación con evidentes beneficios para todos».

2.000.000 de presupuesto

«Los trabajos comenzaron en agosto del pasado año y se han prolongado sin interrupción hasta la actualidad, siendo propósito continuarlos así hasta el fin, que será, al ritmo que llevan, para dentro de dos años aproximadamente.

Tendrá una longitud de 15.226 metros, con un presupuesto de casi dos millones de pesetas. Van construidos ya más de cuatro kilómetros, en los que han encontrado ocupación diaria un término medio de cien obreros. Los gastos ocasionados hasta el presente se acercan al medio millón invertido, exceptuando 40.000 pesetas gastadas en material –casi exclusivamente dinamita-, en jornales.

La carretera, hecha por cuenta del Estado, se tiende con arreglo a los planos del ingeniero de Montes, señor don Ramón Isaza Navarro, de la División Hidrológico-Forestal del Segura, viniendo a empalmar, en su tramo último, con la que va de Cieza a Mula, cruzando por el campo de Ricote».

Barranco del Reconque. | | L. O.

Algunas características

«A su construcción afectan los obstáculos y dificultades con que hasta ahora se viene tropezando, el mayor de todos debido a lo abrupto del terreno de cuya rocosidad da idea del capital invertido sólo en dinamita para barrenos. Más de tres kilómetros de los cuatro y medio que van realizados han tenido que ser abiertos sobre la roca viva, con ejecución de grandes taludes en que han de intervenir obreros especializados. También se hacen necesarias, por lo quebrajó del suelo, un buen número de tajeas y alcantarillas que franqueen los abundantes barranquizos y ramblas, que se hallan al paso.

Siendo asimismo conveniente, para lograr el máximo de utilidad, alcanzar con el trayecto más corto la altura por donde debe prolongarse la carretera, se le han tenido que dar pendientes el máximo de desnivel que admite el uso para que se destina. Tiene una anchura total de seis metros, cinco la calzada y medio cada uno de los pasillos que quedan a ambos lados.

El trazado está ideado pensando en la posibilidad de su ampliación, por si futuros desenvolvimiento del tráfico así lo aconsejaran».

Otros beneficios que reporta

«Ya dejamos señalados los beneficios que esta carretera reporta directamente al intensificar la explotación forestal hasta conseguir el máximo rendimiento; también son de considerar los que origina entre los obreros que, alternando con estos trabajos las necesarias faenas agrícolas, cuentan con un medió seguro de hallar empleo durante todo el año.

Además, deben tenerse en cuenta los que mayormente afectan al bien común, a los intereses del pueblo de Ricote, puesto que, una vez terminada contará con una excelente vía de comunicación que le una con su campo agrícola, tránsito que hoy se efectúa atravesando la sierra por difíciles caminos de herradura teniendo carros y coches que dar un enorme rodeo con el perjuicio consiguiente en el orden económico.

El Barranco de Reconque y puente del Saltador de Marín fue forestado en 1945, generalmente con especies autóctonas como el Pinus halepensis (carrasco) o Pinus nigra (liricio, negral o salgareño). Son especies muy aptas para la forestación ya que se adaptan muy bien a suelos pobres».

Puente del Saltador. | | L. O.

La forestación, además, nos ofrece una serie de beneficios como es la purificación del aire, liberando oxígeno y absorbiendo dióxido de carbono, evitar la erosión, dan cobijo a la fauna, regenerar los nutrientes del suelo así como reducir su temperatura.

La masa forestal es imprescindible para la lucha contra el cambio climático. Si queremos que España alcance el objetivo de reducción de emisiones, las soluciones naturales son una opción. Cuanto más ayudemos a reforestar nuestro país, mucho mejor. Esa es precisamente la intención de Motor Verde, una iniciativa lanzada en 2021 por la Fundación Repsol y el Grupo Sylvestris que pretende, hasta 2030, reforestar 70.000 hectáreas de bosque para la compensación de 16 millones de toneladas de emisiones de CO2.

Volviendo a los caminos y carreteras, además de la citada y que para ello hubo de construir la magnífica obra del puente del Saltador, en 1947 se sacó a subasta la construcción de las obras del camino de La Fuente de la Bermeja al vecinal del Campo de Ricote, con un presupuesto de contrata de 236.597,65 pesetas.