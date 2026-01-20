Fiestas de Ricote 2026
Un poema de Pemán, en homenaje a ‘El Farinas’
El abogado José Ríos Moreno remitió un poema de Pemán sobre el flamenco para el homenaje a Jesús Candel Turpín, aunque llegó tarde por razones desconocidas
Alberto Guillamón
Con motivo del acto de homenaje, tributado a uno de nuestros parroquianos más célebres, Jesús Candel Turpín ‘El Farinas’, llevado a cabo el día 24 de agosto de 2017, coincidiendo con mis 80 años, solicitamos a un viejo amigo, el abogado ciezano, José Ríos Moreno (‘Pepe Rios’, amén de flamencólogo de pro) la aportación de algún dato ilustrativo, para enriquecer dicho evento. Pero no hubo fortuna, al llegar a mis manos largo tiempo después, de transcurrido el mismo, por razones que se nos ocultan. Decía en su misiva. «Creo que iría bien a tu proyecto, el poema de Pemán, que te acompaño, porque es una especie de adecuación de los cantes a las horas de madrugada. En las juergas flamencas, y lo sé por experiencia, conforme avanza la madrugada, el ambiente se caldea de cante y bebida. Manuel Machado lo sintetizaba en esta frase: «Y se metió la noche en vino y su palo en candela». Y el poema de Pemán, el insigne escritor y poeta gaditano, al que aludimos, lo corrobora claramente, cuando dice:
A las doce, fandanguillos:
un canto claro y sencillo
para la gente de fuera;
a la una, cartageneras,
una cosilla liviana;
a las dos, una playera,
que ya es copla más entera;
y a las tres de la mañana
Las siguiriyas gitanas…
¡Ya empieza el cante de veras!»
