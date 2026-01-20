Los antiguos persas, los egipcios, incluso el gran imperio romano, los tenían como pieza clave de su sociedad. Y es que la historia no podría escribirse sin ellos: los carteros.

Como decía Steve Jobs: «El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces». Y así, amando su trabajo, es como Pili, la cartera de Ricote realiza su labor. Sumado a su evidente profesionalidad, como portadora física de cartas, comunicados, buenas o malas noticias, lo que Pili lleva a cada hogar de Ricote, es algo mucho más invaluable: su cariño y empatía con todos y cada uno de los vecinos del pueblo.

Su andadura en esta profesión comenzó en 2005 y tras su paso por otros municipios del Valle, donde también fue muy querida, esta abaranera de nacimiento, llegó, en 2020 como cartera a Ricote.

Tras los pasos del entrañable, Jesús ‘el carterico’, al que le agradece su inestimable apoyo, Pili, con su cercanía, su sonrisa y ese don tan especial de tratar a todos con respeto y afecto, se ha ido ganando el corazón de un pueblo al que ella ya considera, «parte de su familia». Calle a calle, número a número, puerta a puerta Pili reparte y recibe mucho más que el correo, reparte esa humanidad, a veces, tan en desuso pero tan imprescindible para hacer un mundo mejor.

Y aunque las nuevas tecnologías casi le han ganado la partida a la pluma y el papel, Pili, al igual que muchos de nosotros, sigue creyendo en la verdad que transmiten los sentimientos de las letras escritas a mano, aquellas que, en forma de carta o postal, nos llenan de los recuerdos y la nostalgia de un tiempo en donde su profesión era el único medio para mantenernos cerca de los nuestros.

Podría ser cualquiera, pero es ‘ella’, Pili. Y podría simplemente realizar su oficio sin más, pero entonces ya no sería ‘ella’ porque no es sólo, lo que hacemos, sino cómo lo hacemos lo que nos diferencia del resto.