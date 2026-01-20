Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiestas de Ricote 2026

Pili, la cartera de Ricote

Aunque las nuevas tecnologías han transformado su oficio, Pili, la cartera, sigue creyendo en el valor de las cartas escritas a mano y la conexión humana que generan

María Pilar Aragonés Yelo, ‘Pili’, la cartera de Ricote.

Dolores Cussac

Los antiguos persas, los egipcios, incluso el gran imperio romano, los tenían como pieza clave de su sociedad. Y es que la historia no podría escribirse sin ellos: los carteros.

Como decía Steve Jobs: «El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces». Y así, amando su trabajo, es como Pili, la cartera de Ricote realiza su labor. Sumado a su evidente profesionalidad, como portadora física de cartas, comunicados, buenas o malas noticias, lo que Pili lleva a cada hogar de Ricote, es algo mucho más invaluable: su cariño y empatía con todos y cada uno de los vecinos del pueblo.

Su andadura en esta profesión comenzó en 2005 y tras su paso por otros municipios del Valle, donde también fue muy querida, esta abaranera de nacimiento, llegó, en 2020 como cartera a Ricote.

Tras los pasos del entrañable, Jesús ‘el carterico’, al que le agradece su inestimable apoyo, Pili, con su cercanía, su sonrisa y ese don tan especial de tratar a todos con respeto y afecto, se ha ido ganando el corazón de un pueblo al que ella ya considera, «parte de su familia». Calle a calle, número a número, puerta a puerta Pili reparte y recibe mucho más que el correo, reparte esa humanidad, a veces, tan en desuso pero tan imprescindible para hacer un mundo mejor.

Y aunque las nuevas tecnologías casi le han ganado la partida a la pluma y el papel, Pili, al igual que muchos de nosotros, sigue creyendo en la verdad que transmiten los sentimientos de las letras escritas a mano, aquellas que, en forma de carta o postal, nos llenan de los recuerdos y la nostalgia de un tiempo en donde su profesión era el único medio para mantenernos cerca de los nuestros.

Podría ser cualquiera, pero es ‘ella’, Pili. Y podría simplemente realizar su oficio sin más, pero entonces ya no sería ‘ella’ porque no es sólo, lo que hacemos, sino cómo lo hacemos lo que nos diferencia del resto.

