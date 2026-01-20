Personajes ricoteños

Diego Candel Rubio y María de la Paz Massa Massa en Ricote

Implicados en la religiosidad más intensa y profunda llegaron a contratar al escultor Gregorio Molera Tora, financiando tres religiosas: Virgen de los Dolores, San Juan y Nuestra Señora de la Soledad. La virgen la realizaba hace unos 100 años, a petición de los entusiastas franciscanos María de la Paz Massa Massa, natural de Ojós, y su esposo el médico Diego Candel Rubio, casados en 1891.

En 1904 financiaban la capilla de la Comunión, ambos donarían a la parroquia un precioso altar estilo gótico, en 1921. También se le debe la construcción del hospital de San Antonio. En 1924 procesionaba la imagen de Nuestra Señora, con un manto de seda bordado en oro, corona y espada financiadas por dicho matrimonio, al año siguiente aportaban 400 pesetas para obras de mejora en el templo parroquial y aportaba una cantidad económica para la coronación de la Virgen de la Fuensanta. Y en 1929 financiaban la capilla de san Diego, al tiempo Paz Massa presidia la Hermandad de la Virgen del Rosario. Años después la vemos como presidenta de la Junta de Señoras de Acción Popular. Fueron sus hermanos María de los Dolores (casada con el profesor de idiomas Rafael Battú Abellán), Alberto y Pedro.

Poema que le dedicó en prensa el doctor Paulino Romo Martínez-Lázaro, médico de Ojós y posteriormente de Villanueva del Río Segura (casado con Josefa Mendieta Rebollo), al matrimonio de Diego Candel y Paz Massa. / L. O.

Diego Candel Rubio, nacido en 1850 en la Puebla de Mula, donde ejerció como médico desde 1886, trasladándose a Ricote desde 1890, con un sueldo anual de 900 pesetas, pero no solo se dedicó a la medicina. En 1899 ya era el jefe de los liberales de Ricote, implicándose también en temas económicos. Así, en 1909 es tratante de aceites de oliva, tratante de cereales, exportador de naranjas y fabricante de aguardientes y licores, casi nada. Fallecería, sin hijos, en junio de 1932. Era su hermana Isabel, casada con Damián Torrecilla García, afincados en La Puebla de Mula.

Los hermanos Constantino y Francisco Moreno Gómez

Hijos de Pascual Moreno Guillamón y Rafaela Quintina Gómez Gómez (1844-1932). Ambos habían sido enviados a Cuba a fines del siglo XIX. Constantino servía en el crucero Almirante Oquendo y en el desastre de Cuba fue hundido por la flota norteamericana; tras nadar durante mucho tiempo, fue recogido por las tropas enemigas, que le salvaron e incluso trataron bien. En Murcia llegó a ser profesor de Filosofía en el seminario de San Fulgencio, ejerciendo de párroco en Cañadas de San Pedro. En 1914 era destinado a la iglesia de San Lorenzo de la capital, donde ya ejercía su tío, falleciendo joven, en 1918.

Por su parte Francisco era maestro y subinspector de sanidad marítima en Cuba. En octubre de 1898 eran recibidos en Ricote con honores. Fue hermana de ambos Victoriana, nacida en 1880, se casaba en 1911, con el sacristán Pedro Sánchez Tudela, nacido en Aledo. Otros hermanos fueron Pascual y Silvestra.