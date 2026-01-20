Lorca se convertirá en la capital del manga durante el primer fin de semana de febrero

Lorca seguirá trabajando para convertirse en punto de referencia para la celebración de ferias y eventos de todo tipo durante el primer fin de semana de febrero. Y lo hará de la mano de la cuarta edición del Salón del Manga y la Cultura Japonesa de Lorca, 'Lorca se Remanga', que conquistará los 15.000 metros cuadrados del Palacio de Ferias y Congresos Alcalde Francisco Jódar Alonso (IFELOR) los próximos días 7 y 8.

"Volverá a convertir a Lorca en referente regional del ocio alternativo y punto de encuentro para miles de aficionados al manga y el anime" señalaba el concejal de Juventud, Antonio David Sánchez, quien destacaba durante la presentación en público de la edición de este año el gran número de actividades contemplado en el programa. "Llega con más fuerza que nunca, superando las 150 actividades y con una previsión de asistencia cercana a las 12.000 personas, que disfrutarán durante dos jornadas de una programación diversa en torno al manga, el anime, los videojuegos, el K-pop y un amplio abanico de expresiones culturales que van desde el cosplay y la ilustración hasta la ciencia ficción, los juegos de rol, el cómic europeo y americano, el cine, las series y el coleccionismo. Se trata de un evento pensado para todos los públicos, tanto para fans veteranos como para familias y personas que se acercan por primera vez a este universo cultural".

De esta forma, el recinto ferial de la Ciudad del Sol volverá a transformarse para albergar una amplia variedad de espacios dedicados a espectáculos, videojuegos, talleres, charlas, exposiciones, encuentros con invitados, arte en directo, artesanía, merchandising y gastronomía, con zonas de descanso y atención al público que permitirán disfrutar del salón de manera cómoda y accesible.

Durante el fin de semana se desarrollarán actividades tan variadas como zonas de juego libre y torneos de videojuegos, charlas impartidas por actores de doblaje, creadores de contenido y cosplayers, exposiciones de ilustradores, sesiones de fotografías, encuentros directos entre fans e invitados, concursos de baile tanto individuales como en grupo, pasarela y concurso de cosplay, karaoke, exhibiciones de artes marciales y numerosos talleres y charlas centradas en la cultura friki y oriental. Una de las señas de identidad del evento volverá a ser la zona LIVE ART, un espacio pionero desde la primera edición de Lorca se Remanga, donde ilustradores y asistentes pueden dibujar en directo ante el público y mostrar su talento en tiempo real.

De primer nivel

Entre los invitados de esta edición destacan Taku Ito, Anna Aerien y los dobladores de primer nivel Carlos Ysbert –conocido por ser la voz de Homer Simpson– e Isatxa Mengíbar, voz de Lisa Simpson, reforzando así el atractivo del salón para público de todas las edades.

"Lorca se Remanga es mucho más que un salón del manga, es un espacio de encuentro, convivencia y expresión cultural" señalaba el edil, que hacía hincapié en el gran crecimiento experimentado por la cita: "en solo cuatro ediciones, se ha consolidado como una de las citas más importantes de su ámbito, no solo a nivel regional, sino también nacional, atrayendo a visitantes de distintos puntos de España y generando un impacto positivo para la ciudad".

Del mismo modo, Antonio David Sánchez aprovechaba la presentación para poner en valor la implicación de los organizadores y colaboradores, afirmando que "el trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y la Asociación 'Murcia se Remanga' es clave para ofrecer un evento cada vez más completo, mejor organizado y con una programación atractiva y variada". Por último, el edil aportaba: "con esta cuarta edición, Lorca reafirma su compromiso con la cultura joven y el ocio alternativo de calidad, consolidando un evento que no solo reúne a miles de aficionados, sino que contribuye a situar a la ciudad como un referente cultural en un ámbito en pleno crecimiento".