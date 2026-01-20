Homenaje al conserje que salvó la vida a un niño

Hace unos meses, en torno a octubre, nos llegó una noticia a nuestros oídos, de esas que te alegran el día. El titular rezaba algo así: «Homenaje al conserje de un colegio de Molina de Segura que salvó la vida del pequeño Imran».

Pues resulta, que el protagonista de la hazaña es un hijo de unos ricoteños. Su madre Esperanza Saorín Yepes, la ‘Esperancica’, es hija de Sebastián Saorín Marín y Juana Yepes Moreno, hermana de José Yepes, que fue guardia civil.

Pues eso, aclarados sus orígenes, se trata de Abel Martínez Sánchez, de 44 años y padre de dos hijos. Tras un periodo laboral por la empresa privada, en 2020 aprobó las oposiciones de personal de servicios en el ayuntamiento de Molina de Segura, donde reside. Siendo su destino actual, como conserje, en el CEIP Cervantes, en el barrio de San Roque de esa localidad.

Nuestro protagonista, nos cuenta que aquel día, vio un revuelo en el patio, propio de los críos en sus correteos y juegos, encontrando tirado en el suelo al pequeño Imran, de 6 años. Aparente estaba bien, pero al verle la cara se alarmó ya que se estaba atragantando con comida que llevaba en la boca y le estaba obstruyendo la garganta. En estos casos una actuación rápida es fundamental. Abel pensó que mientras llamaban al 112 y esperaban un ambulancia, él procedería a la maniobra de Heimlich.

El niño se recuperó enseguida, una vez liberada su garganta, volviendo a respirar con normalidad cuando llegaron los servicios de emergencia. Aunque fue trasladado al servicio de urgencias para que se le hiciera un reconocimiento y comprobar su recuperación. Abel no se separó del pequeño hasta que éste dejo el centro sanitario. Los sanitarios le indicaron claramente que si no es por él, el susto hubiera sido mayor.

Al día siguiente, cual fue la sorpresa cuando al acudir a trabajar fue recibido por el equipo directivo y por padres y alumnos haciéndole el ‘pasillo’ entre aplausos.

Más tarde, el alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, conocedor de la noticia, invitó a Abel a su despacho para trasladar su agradecimiento al conserje por su actuación y la valentía demostrada.

La reunión en la sede municipal, para compartir impresiones, en la que también estuvieron los concejales de Edificios Públicos y Vía Pública, José Francisco Chacón y Sergio Bernal, respectivamente, tuvo sus frutos. Nuestro paisano lejos de querer premios o menciones, sí trasladó la importancia de tener formación en primeros auxilios. Y es cierto, que posteriormente, todos los trabajadores municipales que puedan verse en estas situaciones, han recibido ya formación de este tipo, así como de reanimación cardio pulmonar (RCP) y uso de desfribiladores. Y no sólo eso, sino que es necesaria una actualización de estos conocimientos y protocolos.

Ante situaciones de urgencia de este tipo, generalmente los padres, por el susto y los nervios, o por simple desconocimiento, no resulta fácil para ellos reaccionar adecuadamente. Habitualmente oímos noticias similares en las que los policías locales o sanitarios salvan la vida en estos casos. Pero la verdad es que cualquier ciudadano, responsable y con temple puede ser capaz de ayudar en estos casos o tomar las decisiones adecuadas. El que esto les escribe, como empleado público que también lo soy, comparto con Abel la necesidad de recibir formación de primeros auxilios. Yo también la he recibido y en más de una ocasión me he visto envuelto en situaciones complicadas (desmayos, accidentes de tráfico…) y es una ventaja saber de forma apropiada lo que se debe hacer, o al menos, no estorbar o ayudar en lo que se pueda.

Solo por curiosidad, sepan que la maniobra de Heimlich es una técnica de primeros auxilios para desobstruir las vías respiratorias de una persona que se está atragantando. Se realiza colocándose detrás de la persona de pie, rodeándola con los brazos, y aplicando compresiones rápidas y firmes hacia adentro y hacia arriba con un puño cerrado justo por encima del ombligo. Si quieren, internet está plagado de esta útil información.

Lo curioso es que nuestro protagonista, años atrás ya se vió en una situación parecida. Nos recuerda que estando en El Albujón, un niño también se estaba ahogando, y Abel consiguió liberar sus vías respiratorias, al ser conocedor ya de la maniobra. En aquel caso, la distancia hasta el hospital en Cartagena podría haber deparado peor fortuna. Aquel niño, ya en el centro de salud, recuperado, preguntó por su «ángel». Se me ponen los pelos de punta.

Abel, cada día al ver a los padres del niño marroquí Imran, aunque no sean capaces de hablar con él, por el poco dominio del castellano, reconoce en ellos el idioma universal de gestos, en el que el saludo diario que hacen al conserje, con la mano puesta en el corazón y la mirada con ojos vidriosos, le expresan el máximo agradecimiento. Para él no hay nada más reconfortante, él quiere para los demás, lo que quisiera para él.

Actualmente, Abel y su familia están rehabilitando su antigua casa de Ricote, en la calle del Alto, para que su madre pueda volver alguna temporada al pueblo, así que, por allí nos veremos.