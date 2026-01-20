Gran exposición fotográfica con presencia ricoteña

Entre los días 21 de enero y 23 de febrero de 2025 se celebró en la sala Pablo Puente, del Centro Cultural Las Claras, una gran exposición fotográfica, bajo el nombre ‘Juan Leal. Fotoperiodista murciano entre dos siglos’, auspiciada por la Fundación Cajamurcia.

Importante cita cultural que, por una serie de circunstancias muy curiosas, está impregnada de Ricote, gracias a la afortunada mediación de nuestro querido paisano y amigo, Francisco Ferrer Moreno, actualmente incorporado a Correos como alto directivo de esta institución donde ejerce como Secretario General y de Políticas Públicas que, aprovechando una visita a Murcia, en aquel entonces, tuvo la suerte de visitar esta magna exposición, retándome, muy cariñosamente, para que descubriese la identidad de una mujer ricoteña, entre otros datos relevantes, o simplemente anecdóticos de la misma, para celebrar luego en común si la ocasión se terciase.

Tres vecinas del pueblo de Ricote comparten confidencias durante la mañana (1996). / Juan Leal

Teniendo en cuenta, además de que el citado fotógrafo, el autor de dicho reportaje, era un viejo amigo con el que tuve la suerte de colaborar muy estrechamente durante los años 1972-1976, cuando desempeñaba la Jefatura de Sección de Actividades Deportivas, adscrita a la Delegación Provincial de la Juventud (cuya competencia se centraba, mayormente, en la organización de los Juegos Escolares Nacionales y Campeonatos de España, incluido el Trofeo Manuel Alonso de Tenis). Con la inserción de una página semanal en los periódicos de la época, siendo nuestros interlocutores más directos José Antonio López Franco, Manuel Carles y Antonio Montesinos, con el patrocinio de Cajamurcia y cuyo principal impulsor era el Sr. Alegre, con despacho y sede oficial en la Oficina Principal de la Gran Vía Francisco Salzillo, frente a la Delegación de Hacienda, un personaje muy elegante y atractivo y de exquisitas maneras.

Pues bien, metidos en harina, acompañado de mi mujer nos encontramos con tres particularidades muy llamativas e impactantes. La presencia de dos guardacoches en un solar del centro de Murcia, retratados en el año 1991, que me juego el tipo a que uno de ellos, el cojo, era natural del Barranco de Ojós y emparentado con la familia de Perico de Isás. Y es más, me recuerda al mismo que ejercía en la Plaza del Romea (en mis tiempos de estudiante, alojado en la pensión Bolarín), sita en la calle Albudeiteros, número 1, debajo de la casa particular de Don Pablo Saínz del Olmo ‘el Maestrillo’, sacerdote local, también conocido como ‘el Carretillas. Y del que se cuenta, al ‘gorrilla’ me refiero, que era poseedor de una información muy privilegiada, apta para satisfacer cualquier gusto, por exigente que esta fuese; ¡ya me entienden!

Dos guardacoches en un solar del centro de Murcia. / Juan Leal

Idéntico personaje, por no decir su doble o sosia, (y también cojo de envergadura) a otro gran profesional del ramo que desempeñaba su labor en la Plaza de los Apóstoles (próximo a Deportes 3) al que le dejabas las llaves del coche para que obrase a su antojo y hacía faenas antológicas. El mismo (llamado Andrés, a secas, que con sus chanchas marranchas, poder de seducción y grandes influencias) había conseguido la titularidad de un kiosco de prensa, instalado en la Avenida de la Libertad, camino de El Corte Inglés y con más prestaciones que una multinacional. Y que los domingos y fiestas de guardar hacía de ‘taxista’ en las aguas de Mazarrón, con un barquico de bajura con el que se ponía las botas… Y todo eso, a pesar de ser cojo.

Y, finalmente, la fotografía principal, aquella que suscitaba la mayor intriga, por parte del zagal de la Elvira de Pelegrín, ‘Paquito’: la conformada por Piedad López Miñano; la Piedad ‘del Pecao’. Casada con Antonio Gómez García, arrendatario de las tierras del Maestrillo, en el Salitre, a la espalda de la Olivera Gorda, (nieto del sacristán de la Parroquia, Pedro García Sánchez) y padre de cuatro hijos de armas tomar; nacidos por este orden: María Josefa (casada con Abelardo, hijo de Peñaleja), Antonio, Carmelo y Jesús, fallecido de repente muy recientemente. Mujer, por cierto, la susodicha Piedad, que tenía dos hermanos: Alfredo (guardia forestal, soltero) y Paco (guardia civil), casado con la Josefa de Vargas, guapa hasta decir basta. El que fuera almacenero, con Trinidad Guillamón Guillamón, José Turpín Garrido, compartiendo faenas con su yerno ‘Angelín del Tracaleo’, Yepes Maestre (hermano del catalán), de la Carmen de ‘Tachín’ y de María ‘la Coja’, entre otros muchos, de mejores andares.

Mujer, la Piedad, tantas veces invocada, que no está sola en el patio de su casa, en la calle de Santiago, sino acompañada de su vecina y amiga (me supongo), llamada María Isabel Moreno Gómez. Casada con Antonio Guillamón López (con apodo incorporado, para que no se diga) y padres de cinco hijos, a saber: Carmen, Antonio, Obdulio, Isabel y Mercedes. En su mayor parte, criadas y crecidas en La Bermeja y con vida muy saludable, como es de rigor. Llegando en la senectud, a cumplir 100 años. Como fue el caso de su abuela, la referida María Isabel Moreno Gómez, que cumplió el siglo siendo objeto de una placa de recuerdo entregada por el alcalde socialista Celedonio Moreno Moreno, con fecha 10 de febrero del año 2018.

Como nos consta de su marido, que no llegó a tanto pero que tuvo la oportunidad de despedirse de todos nosotros, a lo grande, con una frase lapidaria: «¡Adiós Mundo!», que esculpió para la eternidad el afamado dibujante e ilustrador Álvaro Peña Sáez.

Ilustración de Álvaro Peña Sáez / Álvaro Peña Sáez

¡El que no se conforma, es porque no quiere!