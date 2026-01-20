Mi rincón de cocina: Gazpachos

Queridos vecinos: es mi tercer año en esta sección y no puedo dejar pasar esta oportunidad que se me da, a través de este medio, para hacerle un homenaje a la mujer más importante de mi vida, mi madre: María Olaya Moreno Gómez, ‘La Olaya’, para todo el mundo. Una mujer inteligente, con una memoria y una capacidad de retención como no he conocido otra igual, y con un sentido del humor extraordinario.

Mi alusión a su memoria es porque, a pesar de no haber podido ir a la escuela y no saber leer, hacía cuentas como nadie. Yo le explicaba una cuenta, ella la hacía de cabeza y yo con la calculadora, pero ella siempre terminaba antes que yo. A la hora de retener mensajes de teléfono, se quedaba con todos los datos, esos que cualquier persona necesita agenda para anotar y, si no, no te acuerdas.

Personalmente, yo sé muchas elaboraciones, pero he de decir que para muchas otras necesito de la ficha técnica para poder terminar la receta. Ella hacía todas las comidas sin mirar nada, estaba todo en su cabeza, tanto salado como dulce. Algo curioso, es que puedes saber los ingredientes, pero ¿también las cantidades?… Ahora que vivimos en la era de la tecnología para mí es imposible, y creo que para la mayoría de las personas.

Pero su memoria no era sólo para las recetas de cocina. También hacía jabón y llego a ser la maestra del jabón para toda la Calle de los Pasos. Además, era una persona servicial, hospitalaria y acogedora, siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesitara. No era mejor ni más que nadie, pero para mí era la más grande, y todas esas cualidades son las que hoy guardo con cariño en el recuerdo.

En su memoria quiero compartir los gazpachos que ella nos hacía muchos domingos y fiestas de guardar.

Ingredientes para 6 personas

1 ud de conejo o liebre.

1/2 ud de Pollo campero o dos codornices, o dos perdices.

2 docenas de caracoles serranos .

1 cebolla gorda.

1 pimiento rojo.

1 pimiento verde.

500g de seta del tiempo, tipo níscalos.

2 ó 3 Tomate maduro triturado

5 ó 6 dientes de ajo

Laurel

Ramillete de tomillo, a ser posible fresco.

Rama de romero.

Aceite de oliva virgen c/s.

Sal c/s

Pimienta negra c/s.

½ vaso de vino tinto.

C/s aprox 2 l de agua para la cocción.

Hebras de azafrán.

Preparación

Preparar los caracoles, limpiarlos y escaldarlos con varias aguas. Reservamos la última agua de la cocción de los caracoles. Limpiamos, cortamos los níscalos y freímos. Troceamos la carne, la salpimentamos y sofreímos a fuego fuerte, una vez frita reservamos en una cacerola de asas. En el mismo aceite freímos las verduras en dados. Cebolla, pimientos, ajo, tomate triturado, una vez frito añadimos el pimentón y damos una vuelta con cuidado que no se queme, añadimos un chorrito de vino tinto hasta que evapore. Juntamos en la cacerola donde tenemos la carne, las verduras incluidos los níscalos fritos con anterioridad y añadimos el agua y ponemos a cocer, ponemos el laurel y las hierbas frescas atadas con un hilo y dejamos dentro de la cacerola para que coja sabor a monte aproximadamente 2 horas. En la mitad de la cocción añadimos los caracoles y el agua de cocción. Una vez hecha la carne, añadimos las tortas partidas, echamos las hebras de azafrán, rectificamos de sal y en diez minutos más el gazpacho está hecho. Se sirve bien caliente y a disfrutar.

Los gazpachos para que estén buenos tienen que llevar: cuernos, pelo y pluma. Y si a esto le añadimos que sean de carne de caza, ya te chupas los dedos.

Espero que os guste esta receta de mi madre y sobre todo que disfrutéis de nuestras fiestas tan entrañables.

¡Viva San Sebastián!