Tabía m´acuerdo que apaicíba un presonaje con su tartana y pollino, er trapero. Los zagales los íbamos etrás arrebuscarle trapos, apargates, rimiendos, botes de jolata, er trapero p´aentro pa la tartana.

Estercoleros, barrancos, paleras to lo rebuscamos, entonces er cambrión e la basura distaba años lú, esprecdicios se tiraban ande se pillaba, esa trición tan guarra tabía sigue y no sólo en Ricote.

Er que rebuscaba un puñao e trapos par saco der trapero y, tiraba e la rula arrodea d´un corro d´esoficiaos como si er trapero llevara hostias consagrás. Argún piazo e regalicia, bolas e barro, globosquinflaba a purmón y los zagales pa tirar más veces se los llevaban, un viaje un carcetín, otro unos carzoncillos con más bujeros c´un panal d´ovispas, argún rimiendo, asín tiraban más veces e la rula.

Yo no teniba asperiencia, le llevé ar tío toa la ropa que trajo mi paere de segar e La Mancha más que otros en veinte veces, le llené er saco y me ice er tío: ¡¡tira!! l´arrimé con toas mis ganas y me dice er tío ¡nada! Per sescudió una miaja y l´eché la ganchá a un gallico e barro cocío y salí zumbando y un gracioso le dijo ar trapero ¡er que nada no s´ahoga! me llamó pa que golviera, pero le gorví l´aespalda.

Otra vez gorvió er mesmo trapero, sortemos la lía y ale a arrebuscar, no encontré na y´antonces a mi chacha que vivía ar lao, le quité e la ropa sucia un vestío que l´había puesto a mi primo pa qu´estubiá asentao ar fresco y cogí er vestío y se lo llevé, tiré a la rula y me tocó un piazo regalicia, er trapero jipó er vestío más boniquio que tas las cosas, lo astuvo manoseando, tanto lo sobó que s´untó los deos de mi… cómperdón. Yo ví er asunto tirnao y salí dándome con er culo e los talones, er probe se limpió como pudo y´esque er agua der Tebilla y los aseos tabía estaban sin escubrir en Ricote.

Los traperos andantes y las tartanas se pasaron a otros mundos, pero yo y los de mi tiempo los conocimos asín.

Sin más que icirlos se espide un antiguo cliente, c´ace munchos años que no los ve, y que s´acuerda muncho de tos los traperos, un abrazo.