La cultura se siente como en casa en la Biblioteca de Ricote
La Biblioteca de Ricote, reconocida por quinto año con el Premio María Moliner, ha acogido exposiciones, conciertos y presentaciones literarias, consolidándose como un foco cultural en la zona
Las actividades culturales han vuelto a marcar la agenda de la Biblioteca de Ricote, que por quinto año consecutivo ha sido reconocida con el Premio María Moliner de promoción de la lectura, convocado por el Ministerio de Cultura y cuyo premio se destina íntegramente a la compra de libros.
Invierno
Exposición de Fernando Puche
Fernando es hijo del mítico pintor ciezano Amador Puche, de quien hereda la sensibilidad pictórica. Sus óleos muestran un tono estilístico que desvela el secreto de aquellas creaciones que permiten contemplar el paso del tiempo y el modo de tratar el arte de la pintura. La exposición ‘Paisajes de Ricote’ se inauguró el día 13 en el Centro Cultural, hasta el 13 de marzo.
Encuentro artístico-feminista
La actividad se compuso de charla lúdica entre todas las invitadas, recital, concierto y pintura en directo. Participaron Laura Miñano, María Sánchez-Saorín, Maricarmen Ruiz Guerrero, Lola Martínez Belmar y Rocío Palazón.
Exposición de Juan Llorente (senior)
Una original exposición decora las paredes del Centro Cultural de la mano del muleño Juan Llorente. El artista autodidacta nos trae una selección de cuadros realizados con una técnica única: las obras se realizan con las cañas que salen a la orilla de los ríos. Tras un corte y tintado meticuloso, se compone para formar paisajes, rostros y bodegones. Tuvo la bondad de donar la obra hecha ex profeso para la exposición a este Centro.
Concierto de Juan Llorente (junior)
Hijo del artista anterior, el joven guitarrista vuelve a Ricote con un rotundo éxito de público, que aprecia su trabajo. Viene acompañado de cante y cajón flamenco, conformando una actuación de gran nivel.
Presentación de Guillermo Molina
El blanqueño Juno presenta su libro Ve-vérsame. Guillermo usa su tartamudez como arma lingüística para formar poemas de mucho sentimiento e impacto mediático.
Primavera-verano
Presentación Jaime Sánchez
Visita la Biblioteca el joven murciano Jaime Sánchez, galardonado con el Premio Nacional de Poesía Joven ‘Grande Aguirre’ por su poemario Magritte. Según el jurado, la obra «funda nuevas conciencias y amplía los horizontes significativos del porvenir».
Feria del Libro
Al igual que el año anterior, las bibliotecas del Valle de Ricote han unido sus programaciones para conformar una Feria del Libro muy amplia y una ambiciosa oferta cultural para todos los públicos que incluye cuentacuentos, presentaciones de libros, gymkanas, escape room, charlas y talleres musico-emocionales.
Presentación de Marisa Morata
Esta joven poetisa murciana, afincada en Francia, ha sido galardonada con el XX Premio de Poesía Dionisia García, el más prestigioso de la Región de Murcia. Habló de literatura y recitó algunos de sus versos para regocijo del público.
Otras presentaciones
Ramón Cano, Irene Zapata y Guillermina S. Oró presentaron sus nuevos libros en la Biblioteca Municipal, que se consolida como uno de los principales focos culturales en el entorno ricoteño.
Otoño-invierno
Exposición de Jesús Miñano
‘Ricote en el alma’. Con este título, Jesús Miñano inauguró su primera exposición en el Centro Cultural de Ricote el día 10 de octubre.
Jesús Miñano, el ‘profe’, es hijo de esta tierra y profundo conocedor de su esencia. Y en cada línea y brochazo impregna de pasión y delicadeza la representación de un paisaje que nos es propio a todos.
La exposición permaneció abierta al público durante un mes y reunió una selección de obras que retratan con sensibilidad y maestría los paisajes, rincones y emociones que definen el Valle de Ricote. A través de su pincel, Miñano invita al visitante a recorrer la memoria colectiva del municipio, evocando sus raíces, su luz y su identidad.
La exposición tuvo gran éxito de público, que destacó el valor cultural y emocional de esta iniciativa. «Jesús Miñano no solo pinta Ricote: lo siente, lo recuerda y lo comparte con todos nosotros», afirman.
Festival de la palabra
Con motivo del Día de las Biblioteca (24 de octubre), la Biblioteca de Ricote organizó un festival con título ‘Palabras al aire’, con una programación en la que participaron: Eugenia Manzanera, actriz y narradora de fama nacional; Tolo Ortógrafo, rapero y docente que muestra que el rap también es poesía; Boni Ofogo quien trajo desde Camerún historias y leyendas africanas de una manera desenfada y fascinante; Fran Pintadera, que divirtió, emocionó y cautivó a mayores y pequeños; Teatro de la entrega, una de las grandes compañías de la Región, que puso en escena una versión de ‘Momo’ de una manera original y profunda; y Emilio del Carmelo y Francisco Ponce ‘El Lagunero’, que ofrecieron ‘Los Romances de ciego y otras historias’.
Exposición de Lola M. Belmar
La última exposición del año corrió a cargo de la joven murciana Lola M. Belmar, que mezcla estilos para mostrar una relación del hombre con la naturaleza, donde los paisajes ricoteños juegan un notable papel.
