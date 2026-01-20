Consumo inspeccionará los comercios de Lorca para evitar estafas

Coincidiendo con las rebajas, los inspectores de la Concejalía de Consumo del Ayuntamiento de Lorca se echarán a la calle para asegurar de que los comercios del municipio cumplen con la normativa vigente. Belén Díaz, edil responsable del ramo, así lo informaba este martes en el transcurso de una comparecencia en la que aseguraba: "se extenderá tanto al casco urbano como a las pedanías con el objetivo de velar por el cumplimiento de la normativa vigente y proteger los derechos de los consumidores y usuarios".

Así, la campaña contempla la realización de cientos de inspecciones, que permitirán controlar miles de unidades de productos pertenecientes a distintos sectores comerciales. Durante el periodo de rebajas, los inspectores prestarán especial atención a las promociones, verificando aspectos como la correcta indicación de las fechas de inicio y fin, visibles desde el exterior de los comercios; la exposición del doble precio (anterior y rebajado); la indicación del número de unidades en promociones del tipo 'últimas unidades' o 'fin de existencias'; así como la presencia de carteles informativos sobre los plazos y condiciones de cambio o devolución, entre otros requisitos.

Belén Díaz (i.) durante su comparecencia de este martes. / L.O.

"Nuestro principal objetivo es que los consumidores puedan realizar sus compras con total seguridad, confianza y con toda la información necesaria, especialmente en fechas como las rebajas, donde aumenta la actividad comercial", aportaba la edil. Además del control inspector, el plan incluye un importante componente de información y asesoramiento a los comerciantes, orientado a resolver dudas y facilitar el cumplimiento de la legislación en materia de consumo; y se informará a los titulares de los establecimientos sobre otras obligaciones legales. Por su parte la edil de Comercio, Mayte Martínez, aportaba: "esta labor de asesoramiento es fundamental para apoyar al comercio local, ya que permite a los empresarios conocer de primera mano la normativa, evitar posibles sanciones y ofrecer un mejor servicio a sus clientes".

Oficina municipal

Para terminar su intervención, la concejala de Consumo recordaba que la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y de la Junta Arbitral de Consumo, donde se ofrece atención con cita previa, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, se encuentra en la calle Carmen Ayala Gabarrón, 3 (bajo) y el teléfono de contacto es el 968 466 542.