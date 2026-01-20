Fiestas de Ricote 2026
Club Baloncesto Begastri
El reconocimiento a Santos Guillamón Salcedo, entrenador del Club Baloncesto Begastri, fue entregado a su viuda Merche por el presidente del club, D. Jesús Abril
El 15 de junio de 2025, se celebró en Cehegín la gala homenaje a los entrenadores del Club Baloncesto Begastri, entre los que se encontraba el ricoteño Santos Guillamón Salcedo.
Fue un acto ameno y emotivo que reunió a entrenadores y jugadores de la historia del Club, entre ellos los alumnos de las distintas edades y categorías entrenados por Santos.
Un evento histórico para el Club fue la participación del equipo que entrenaba don Santos de la temporada 1968-1969 en el Torneo Juegos escolares de la Federación Murciana de Baloncesto en el estadio José Barnés.
El reconocimiento fue entregado por D. Jesús Abril, presidente del club, a su viuda Merche.
Una joven promesa
Francisco José Bermejo Hernández tiene 13 años y cursa 2° de la ESO en el Colegio Salzillo de Molina de Segura.
Aunque no vive en Ricote, la familia lleva afincada en Ricote desde hace más de 20 años .
Actualmente juega a baloncesto en el Club Ciudad Molina Basket en la categoría Infantil en el equipo Educania MB.
Este año ha sido seleccionado para disputar el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de baloncesto que se ha celebrado en Zaragoza del 3 al 7 de Enero quedando en 10° puesto, superando las posiciones obtenidas en años anteriores.
